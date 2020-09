Diputado Víctor Suárez renuncia al PLD: "no quepo en un partido que su líder sea un dictador"

El diputado por Santiago, Víctor Suárez Díaz, anunció este martes su renuncia a la militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, en el que arremetió contra el liderazgo de esa organización.

"Saliendo de una reunión con una comisión PLD encabezada por Danilo Medina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza" expresó a través de su cuenta de Twitter.

En otro tuit, dijo que renuncia a su condición de miembro comité central del PLD a miembro del intermedio Ruben Díaz Moreno y al comité de base. Además dejó su condición de vice secretario de asuntos Jurídicos.

"He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós Pld..." indicó Suarez

Manifestó además que continuará siendo el diputado de sus electores en Santiago.

Víctor Suárez se une al exsenador José Rafael Vargas y al dirigente Angel Gomera, quienes han abandonado recientemente la militancia del PLD.