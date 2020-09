Muere el padre de Bill Gates a sus 94 años

El abogado y filántropo estadounidense William Gates II, más conocido por ser el padre del cofundador de Microsoft, Bill Gates, falleció a los 94 años. El deceso fue comunicado por la familia este martes.

Gates, que padecía de Alzheimer, falleció este lunes en su casa de playa, ubicada en el estado de Washington. En su obituario, la familia se refirió a él como una persona con un "profundo compromiso con la equidad social y económica" y lo enmarcó como el responsable de los primeros esfuerzos de la Fundación Bill y Melinda Gates para mejorar la salud global, entre otras iniciativas.

