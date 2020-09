Esto ha cambiado

Me han cambiado el mundo, pues no recuerdo la última vez que hojeé un periódico, ni que recibí una carta del correo, ni que me llegó una cuenta de banco a la casa…Me han cambiado el mundo, pues la palabra “papel”, salvo para fines sanitarios, casi ha desaparecido (tanto así, que ya ni siquiera en el teatro o en el cine se te asigna un papel, sino un “rol”). Me han cambiado el mundo, pues no puedo comunicarme con alguien si no hay “uai fai”, y no dudo que hasta los más gozosos encuentros humanos ya se puedan hacer vía “zum” …Sí, me han cambiado el mundo: Jehová ahora se llama Bill Gates.