Once organizaciones de sociedad civil proponen a Hotoniel Bonilla como miembro JCE

Santo Domingo.- Once organizaciones de la sociedad civil propusieron formalmente al abogado Hotoniel Bonilla, ante la Comisión Especial del Senado para la Designación de los Miembros de la Junta Central Electoral (JCE), como miembro del Pleno del organismo electoral.

En cartas dirigidas al Senado, las entidades sociales señalan que para proponerlo han tomado en cuenta la trayectoria y experiencia del reputado jurista, conscientes de que su designación contribuirá a restablecer el equilibrio y mesura necesarios para la organización de elecciones libres, justas y diáfanas.

Las instituciones sin fines de lucro proponentes resaltan, además, la sólida formación académica y vasta experiencia en el sistema judicial con que cuenta el indicado jurista. Señalan, su labor de más de una década como representante del Ministerio Público, en donde ocupó funciones de mucha responsabilidad, le sirve de base para realizar aportes sustanciales al ente electoral que aseguren elecciones transparentes y aseguren la integridad del Registro Civil.

Además, su dilatada carrera de abogado, la cual ha ejercido en forma incuestionable y en estricto respeto de los derechos ciudadanos, avala su postulación al referido cargo.

En sus misivas, firmadas por los representantes de las organizaciones proponentes, señalan que han valorado positivamente la disposición del notable jurista para defender el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática ante las instancias competentes.

Dicen, así ocurrió en los recientes procesos electorales, en los que encabezó un equipo de abogados independientes para la representación honorífica de los derechos de participación electoral de cientos de aspirantes a cargos de elección popular que fueron afectados a consecuencia del traumático proceso electoral recién transcurrido.

Entre las entidades sociales proponentes se destacan la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), la Asociación Acción Comunitaria Hermanas Mirabal, Inc., la Fundación Dominicanos de Buena Voluntad, Inc., la Asociación de Profesionales de Cabrera (APRODECA), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)-Delegación María T. Sánchez-. También, la Fundación para Ayuda de Personas con Discapacidad, Monseñor Nouel, Inc., la Asociación Bonao de Triatlón, la Asociación de Pescadores la Sabana, Inc., Asociación de Estudiantes Universitarios de Guaricano y el Club de Madres Mujer Virtuosa.

Dichas entidades, valoran las cualidades del referido profesional, sumándose a la lista de organizaciones y personalidades que consideran su perfil se ajusta a las necesidades actuales para integrar la JCE. Confían, en caso de ser seleccionado como Miembro del organismo electoral, hará una respetable labor en procura de rescatar la confianza de la sociedad y los actores políticos en el organismo de elecciones.