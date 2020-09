Nuevos comienzos

Fracasar en el amor no es el ocaso de la vida, el fracaso no es el último escalón, sino el peldaño de nuevos intentos, es el llamado a vivir tu nueva madurez, dejar el facilismo del confort virtual para abrazar la nueva inteligencia emocional. Es mover el peón de la caja para remover el escenario fuera de ella. Los fallos nos llevan a mejorarnos, las caídas a superarnos y los retos a soltar las viejas medidas. Amar precisa hoy de una actitud madura, sin ser cursis si no quieres, amando sin fingimientos ni emboscadas subliminales, amor sacrificial, sereno, perfumado, sin nudos ni felpas, sencillo pero real, profundo como el proceso de la perla, ese que apreciaste cuando te sentías acabado y que hace irresistible el llamado a un nuevo comienzo.