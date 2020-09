Ex embajador Wally Brewster pide a dominicanos con doble nacionalidad votar por Joe Biden

El ex Embajador de Estados Unidos en el país, Wally Brewster dijo que 300 mil dominicanos con doble nacionalidad que viven en el país y muchos de los que residen en territorio norteamericano están en capacidad de votar en las elecciones del mes de noviembre, a quienes pidió apoyar al candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden porque a su juicio es el líder que su país necesita para recuperar su economía después de la pandemia del Covid 19.

El señor Brewster también expresó su confianza en que el nuevo Presidente dominicano Luis Abinader cumplirá su compromiso de hacer que la República Dominicana continúe avanzando el proceso de desarrollo del país y saludo su promesa de luchar contra la corrupción. Favoreció que Estados Unidos mantenga relaciones armoniosas con el nuevo gobierno recién instalado en República Dominicana.

El ex diplomático abogó porque República Dominicana mantenga una relación provechosa con Haití, tras señalar que la comunidad internacional tiene que jugar su papel para que ese país mejore sus condiciones económicas de modo que sus ciudadanos no tengan que ir a República Dominicana a buscar el empleo que no encuentran en su tierra.

El ex Embajador de EU destacó la buena relación que tuvo con el gobierno encabezado por el ex Presidente Danilo Medina. Brewster emitió sus consideraciones al ofrecer una entrevista exclusiva desde Texas, Vía Zoom, a la periodista Dania Goris para el programa Puntos de Vista de Color Visión.

Brewster, que liderea un movimiento denominado “Dominicanos por Biden” dijo que los votantes de ascendencia dominicana pueden ser decisivos en las próximas elecciones norteamericanas en Estados como Nueva York, Florida.

El ex Embajador norteamericano en el país dijo que los dominicanos con nacionalidad norteamericana pueden votar por Biden a través de la página Vote From Abroad.org, donde podrán registrar su selección. El proceso del voto por correo comenzará en Octubre en algunos Estados Americanos, por lo que invitó a los dominicanos a acelerar su participación en las elecciones del mes de Noviembre.