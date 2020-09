Reinaldo: No soy un pariguayo como Danilo y Leonel, a mi me gustan mis traguitos

Santo Domingo.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, bromeó este domingo a través de su cuenta de Twitter, al decir que no es "pariguayo" como los ex presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández.

"No soy un pariguayo como Danilo y Leonel. A mi me gustan mis traguitos y me los bebo cuando puedo. Salud!" indicó el dirigente político.

Pared Pérez expresó ademas que su estado de salud, está "mucho mejor, gracias a Dios".

La declaración de Reinaldo, causó reacciones de sus seguidores, quienes manifestaron su satisfacción por el avance que ha tenido en su estado de salud.