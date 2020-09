Eddy Alcántara asegura que en el caso Odebrecht no habrá condena por sobornos

El abogado, comunicador y dirigente político Eddy Alcántara pidió al pueblo dominicano no albergar ningún tipo de esperanzas sobre algún tipo de condena a los encartados por supuestos sobornos en el caso Odebrecht.

El dirigente político afirmó que en buena justicia los elementos de verdad para condenar a gente que debieron ser condenados y a otros que debieron estar en el expediente acusatorio, pero que no están, por eso no se puede albergar esperanzas de que habrá condena por soborno en el caso Odebrecht.

Alcántara explicó que se trató de construir un expediente excluyendo a lo que verdaderamente deberían estar sometidos por los sobornos que confesó la empresa de origen brasileña que dio para lograr adjudicaciones de obras en el país.

Expuso que si disponían esas pruebas para colocarlas en el expediente acusatorio iban a arrastrar gente que había que proteger, por eso, ese sumario acusatorio presentado por el Ministerio Público es una “porquería”.

“Por eso, ese expediente no se sustenta y no pueden condenar a los actuales encartados con una simple delación, hecha por alguien que no ha venido al país a testificar y a certificar frente a un juez, que lo que se levantó exactamente fue él que dijo que tiene pruebas de eso, para que se excluya a la empresa”, precisó.

Alcántara precisó que una delación no es una figura legal, al indicar que lo que sirve como elemento sustentativo y probatorio en contra o a favor es el testimonio que realiza una persona que conozca o presuma de tener conocimiento del caso o del acontecimiento del cual se están imputando.

El abogado aseguró que con los papeles que tiene el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para conocer el caso Odebrecht, no se puede culpar a nadie, debido a que es una “porquería.

“Ahí había (caso Odebrecht) pruebas si se quería investigar, si se quería hacer lo que se hizo en Perú…si el pasado Ministerio Público le hubiese interesado involucrar a lo que verdaderamente debieron estar en el banquillo de los acusados, hubiese realizado las pesquisas correspondientes como se hizo en Brasil”, puntualizó.

Aseguró que las pruebas de verdad no están en el caso Odebrecht, las cuales pudieran sustentar un expediente acusatorio sustentable con mucha fortaleza para condenar a todos los implicados que aceptaron los sobornos como lo admitió la misma empresa.