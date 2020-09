Abinader: es una locura privatizar transporte e Incart

“Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso porque es absolutamente falso”, respondió el presidente de la República, Luis Abinader Corona, ante los rumores y denuncias de legisladores, de que el Gobierno tiene aprestos para privatizar el Instituto Nacional del Cáncer y el servicio del Metro y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).



Abinader, a su salida del Santo Cerro en La Vega en ocasión del Día de las Mercedes, negó rotundamente el tema y dijo que la información le llegó por las redes sociales y que se trata de “una locura”, que no sabe a quién se le ocurrió.

“El primero que desconoce esa situación soy yo. En ningún momento el Gobierno ha planteado eso. Lo que estamos buscando es eficiencia en atención de Salud Pública, pero a mí nunca me ha llegado esa información, ni hay planes tampoco en otra privatización que solamente está presente en las redes y nos enteremos nosotros de esa privatización en las redes. Nosotros no sabemos quién es que ha puesto a circular eso porque es absolutamente falso. Eso y la privatización del Metro es otra locura que no sé a quién se le ocurrió”, manifestó el mandatario ante interrogantes de la prensa.

Pero lo cierto es que no solo en las redes se ha batido la cuestión. La alarma ciudadana se activó cuando el director general de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, dijo en una entrevista que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) podrían ser las primeras en el país en operar bajo la modalidad de alianza público privada.

Sin embargo el funcionario aclaró que el gobierno no tiene en agenda privatizar el servicio de transporte público. “Yo comenté que la propia ley establece la posibilidad de que esa empresa pública pudiese ser también de capital mixto. Entonces, a la pregunta que me hicieron en el programa de televisión sobre que eso podría ser una alianza público-privada, yo respondí: que podría considerarse en virtud de los nuevos proyectos de movilidad urbana que el presidente ha anunciado, como por ejemplo el caso del monorriel”.

También en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado martes, la diputadas Ycelmary Brito O’ Neal, manifestó su oposición a que el INCART sea privatizado. Sobre ello Freund también negó que existan dichos planes.

FJT rechaza posibilidad

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó aprestos de privatizar el transporte estatal y el Incar, bajo las alianzas público privadas.

Trajano Potentini, presidente de la entidad, explicó que ciertamente, la referida ley procura facilitar, que el sector privado se asocie con el Estado, para desarrollar grandes proyectos, como carreteras, empresas en el área turísticas, entre otros tantos renglones, atrayendo inversión extranjera y fomentando la creación de empleos, con inversiones y proyectos, donde se parte normalmente desde cero y a cargo de la inversión privada.

“Pero nunca en temas tan sensibles como el servicio básico del transporte o la salud, más aun tratándose de infraestructuras, en las cuales el estado bajo el sacrificio del pueblo dominicano, ya las pagó o estableció en su totalidad”, dijo.

De acuerdo con la FJT las alianzas públicas privadas o APP, como se les denomina en la ley, resultan de mucho beneficio para el Estado y en general para la ciudadanía, donde se articula tradicionalmente un acuerdo entre sector público y privado, facilitando uno la inversión, y el estado normalmente las facilidades en los casos que aplique, de expropiación de terrenos, exenciones impositivas, entre otros, como aporte del estado para el nuevo proyecto a considerar. Potentini abogó por que se mantenga íntegro el espíritu y finalidad de la ley 47-20, “ojalá no sea prostituida y se use, incluso para afectar la gobernabilidad democrática, como podría suceder ante la barajada privatización de servicios y prestaciones, tan básicas e indispensables, para el pueblo, responsabilidades inherentes al estado, en su rol constitucional, de garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de los dominicanos”.

PCT: privatización es contracambio

El Partido Comunista del Trabajo (PCT) consideró que debe ser rechazada cualquier decisión del Gobierno de llevar a cabo una nueva ola de privatizaciones de recursos y bienes públicos.

Manuel Salazar, secretario general del PCT, afirmó que la experiencia es que los procesos de privatización, no hace ningún bien al pueblo ni al país.

‘’Las privatizaciones llevadas a cabo a partir de 1996 constituyeron un despojo al pueblo dominicano de cuantiosos recursos, que pudieron servir de base a un proceso de desarrollo, y en cambio, contribuyeron a aumentar la pobreza y otros problemas en el país’’, aseguró Salazar. El dirigente enfatizó que las consecuencias sociales acumuladas de la privatización, en materia de servicios sanitarios adecuados, desempleo, entre otros, hacen parte de la problemática nacional, en rechazo de la cual, una mayoría electoral asumió el discurso de cambio del candidato Luis Abinader.

Salazar asegura que aunque hasta ahora en algunos aspectos Luis Abinader ha tomado decisiones que pueden ser saludadas, la idea de privatizar sería repetir lo mismo que ya fue rechazado a gobiernos anteriores.