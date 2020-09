Capitán de PN mata su expareja y se suicida

Luis Felipe de Jesús González, capitán de la Policía, ayer se pasó el día buscando a quien habría sido su pareja sentimental y a quien finalmente mató de dos disparos en la cabeza, en una tragedia ocurrida en el sector Los Girasoles II, Santo Domingo Oeste.



Según narran familiares de la víctima, De Jesús, de 41 años, pasó el día buscando a Falón Yinabel Guzmán Noboa, de 32 años, con quien supuestamente llevaba varias semanas separados. “Él vino buscándola temprano y no la encontró y cuando la vino a encontrar fue en la noche y mira lo que hizo”, expresó la prima de la occisa Deidamia Martínez.

Detalló que alrededor de las 9:00 de la noche del pasado jueves se escucharon tres disparos provenientes de la casa de Falón y, cuando llegaron encontraron en la escalera al capitán en medio de un charco de sangre con un disparo en la cabeza, quien supuestamente se propinó él mismo luego de impactar de dos disparos a su expareja. La tragedia cobró la vida de ambos.

González no era un hombre violento

De Jesús González, quien era adscrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), era conocido en el sector como un hombre de poco hablar y donde nunca había mostrado indicios de violencia.

“Yo no sé mucho de él. Él no hablaba y solo uno lo veía pasar en su motor. Tampoco ella hablaba de su pareja y casi nadie por aquí lo conocía”, manifestó Alba Carvajal, quien además definió a la joven como una muchacha que no tenía conflicto con nadie.

Falón Yinabel, quien será velada y enterrada en su pueblo natal, municipio Mella, Barahona, dejó en la orfandad a tres hijos, dos de un anterior matrimonio y el último de 4 años, que procreó con su verdugo. Mientras que los restos de González serán velados en la funeraria Corazón de Jesús, en Herrera.

Familiares de la víctima dicen Luis era celoso

Según versiones preliminares de la Policía Nacional, establecen que la dama había llegado de hacer ejercicios y que, minutos después, el oficial policial llegó a la vivienda, donde minutos después se escucharon tres detonaciones, sufriendo la víctima un impacto de bala en la cabeza. Según familiares, la pareja se había separado porque supuestamente éste era muy celoso.