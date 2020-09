La Cátedra UASD-UNESCO: Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia, órgano adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene como misión generar capacidades en las áreas de educación, investigación e información para promover el respeto de los derechos humanos, fortalecer la cultura de paz y consolidar la democracia.

En ese sentido el lunes 21 de septiembre, en conmemoración al día internacional de la paz, el estudiante de Derecho y colaborador de la Cátedra UASD-UNESCO, Joan Guerrero, publicó la investigación titulada “Análisis de la criminalidad en República Dominicana 2008-2019”.

La investigación estuvo dirigida por la Dra. Mayra Cabral Brea, Directora de la Cátedra UASD-UNESCO y la Lcda. Mónica Pérez Eró, la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dra. Rosalía Sosa Pérez fue escritora del prólogo.

Durante el lanzamiento Joan Guerrero explicó que del 2005 al 2020 no hubo reforma policial, en vista de que la Policía Nacional todavía sigue realizando ejecuciones extrajudiciales y no posee la preparación técnica para cumplir con su obligación constitucional, además, explicó que no existe congruencia en las cifras de homicidios anuales de República Dominicana, lo que lleva a dudar sobre la realidad de la tasa de criminalidad.

Además, se plantea la necesidad de un sistema de justicia social de calidad y la aplicación de políticas que vayan dirigidas a la prevención del crimen. Se explora la idea de que las limitadas garantías de derechos humanos inducen al aumento de la criminalidad, la influencia de la corrupción, calidad de la educación, estados de las familias y la cultura de paz en la criminalidad y se propone la creación de una política de resolución de conflictos para la prevención de la violencia, un sistema único de recolección de datos para estadísticas criminales, el uso de las tecnologías de la in formación y comunicación para prevenir y reducir la violencia, un régimen de consecuencias más efectivo, una reforma al sistema educativo, sistema penitenciario y la policía nacional y un desarrollo humano integral para todas las personas.

La investigación fue comentada por el Dr. José Parra, Consultor Jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y experto en Derecho Penal y Virtudes de la Rosa, Directora del Instituto de Género y Familia de la UASD. Finalmente, el joven Joan Guerrero realizó una invitación a sus compañeros estudiantes para que realicen investigaciones y aporten al desarrollo científico y social de República Dominicana.