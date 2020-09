El Brody Peña estrena bachata "Hotel California"

BONAO.-El intérprete dominicano Brody Peña tiene sonando en la radio una nueva bachata, bajo el título “Hotel California”.

Este tema, que ha calado de inmediato en estaciones radiales y plataformas digitales, es una adptación de la canción popularizada en el ámbito americano.

El Brody Peña es un artista nativo de Bonao, pero que reside en New York desde hace más de diez años.

El propio artista explicó que: “'Hotel California' está causando sensación entre los seguidores que la piden para dedicársela a la juventud sumergida en el mundo de las drogas, porque habla de cómo el joven puede liberarse de ese vicio".

Brody Peña informó que tiene listo el videoclip de esta bachata realizado en formato Full HD, y que la canción ya está por encima de las 40 mil vista en Youtube.

“Me encuentro lejos, Come on lest’s go”, de Brody, reafirma la pegada que ha logrado la bachata dominicana en esta época. La producción la completan “La Morenita”, Tristeza”, “Pa lo que me tiran”, “Confesión”, “Asfixiado de ti”, “La Chapiadora” y “Se acabo el amor”, entre otros.