Freysi Frías promueve su nueva canción “Ver tu gloria”

Santo Domingo.- La vida parecía empezar a sonreírle a Freysi Frías. Las oportunidades de empleo como percusionista de estudio y para presentaciones con las orquestas de merengue más populares del país, para cualquier joven músico significarían la oportunidad de sus sueños.

Sin embargo, lejos de seguir el camino de su padre y de sus tíos, destacados tamboreros, congueros y güireros de República Dominicana, Freysi decidió abrirse paso como cantante de música sacra.

“Siempre que me presentaba tocando la güira en alguna orquesta de merengue, terminaba llorando. Era lo que mis seres queridos me recomendaban y lo que mi familia sabe hacer con excelencia, pero yo sentía que no era mi lugar”, explica el también intérprete de “No hay temor”, principal éxito del Grupo ContraCultura.

Cantar para Jesús fue lo que hizo desde niño y, luego de tomar la firme decisión de entregarle su talento a Dios, grabó su primera producción, también de la mano de su padre, Fray Luis Frías, actual tamborero de Los Hermanos Rosario.

Sin embargo, pasaron más de 10 años para que volviera a los estudios de grabación. Durante todo este tiempo agotó un proceso de crecimiento intenso que hoy lo lleva a desempeñarse también como compositor y cantante en una de las agrupaciones de música cristiana más prometedoras.

“Nos sentimos muy a gusto con las interpretaciones que Freysi le da a la mayoría de nuestros temas. Ahora tenemos en la radio la canción “Ver tu gloria” y siempre que la escucho siento que Dios traerá muchas cosas buenas a través de nuestro trabajo en conjunto”, opina Dayner Civil, director y principal autor y arreglista de ContraCultura.

El sencillo es un góspel muy bien logrado que, según Civil, implora la gloria de Dios sobre todos los planes del grupo y sobre los destinos del país y del mundo. La canción cuenta con unos coros impresionantes y ya suena en las principales estaciones radiales cristianas de República Dominicana.

Para Frías “la gloria de Dios es lo que necesita el mundo, en este tiempo de calamidad. La pedimos cantando porque es nuestra misión, pero más allá de una alabanza musical, se trata de un clamor hecho música que levantamos con todo nuestro corazón”.

El Grupo ContraCultura está integrado por músicos profesionales de origen dominicano y cubano. Es un proyecto musical que se desprende del Ministerio Somos Adoradores y tiene presencia en la mayoría de los eventos cristianos del país.

Toda la música de ContraCultura está disponible en Spotify, Itunes y en las redes sociales de la agrupación.