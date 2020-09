Corte y reforma

Las cancelaciones no cesan, pero las bases perremeístas no dejan de presionar. Un problema, porque la prédica sugiere que se trata de limpieza de las nóminas de quienes no hacen su trabajo. Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX), anunció el inicio de la “esperada reforma” del servicio exterior, y “como parte de ella fueron desvinculadas 781 personas colocadas en diversas embajadas y consulados, quienes en su mayoría no cumplían con sus funciones o no contaban con el perfil requerido”, lo que representa una reducción de RD$222,690,610 millones en gastos mensuales, que al año equivale a un ahorro aproximado de RD$2,672,287,320 millones. Esto no representa, necesariamente, una oportunidad para las bases que esperan.