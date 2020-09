Kimberly Jiménez es la nueva Miss RD Universo

Santo Domingo.- Cumpliendo con el protocolo debido a la situación de la pandemia del Coronavirus la organización del Miss República Dominicana Universo designó a la señorita Kimberly Jiménez, de 23 años, como la nueva Miss RD Universo 2020.

“Tomamos la decisión de enviar una representante aún cuando las condiciones actuales, ocasionadas por el Covid no son las mejores; lo cierto es que el país se beneficia mucho de la promoción que recibe a nivel internacional, y tomando en consideración los esfuerzos que está haciendo el gobierno para levantar la economía y promover el turismo a nivel internacional no creímos justo que estando la competencia a un 90 por ciento de selección ha elegido a sus representantes porque el concurso del Miss Universo está programado para realizarse, y la RD no puede quedar fuera de la competencia, por eso hemos hecho este esfuerzo para que el país se beneficie de la publicidad que recibe a nivel internacional donde alrededor de 200 países transmitirán el Miss Universo”.

En ese sentido, Malagy aseguró que nuestra reina reúne todas las condiciones para representar a Quisqueya.

Por lo que desde ya adelantó que se están tomando las medidas de bioseguridad ante la pandemia del Coronavirus para proteger a la representante de RD tanto en sus entrenamientos y apariciones públicas.

Este jueves se llevará a cabo durante una transmisión a las 9 de la noche por Color Visión (canal 9) la coronación en un especial del Miss RD Universo.