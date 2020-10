A Danilo lo engañaron con las visitas sorpresa, dice director del FEDA

Efraín Toribio asegura que ese capítulo era un espacio de corrupción y que hay proyectos que nunca rindieron frutos

El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Efraín Toribio Mones, aseguró ayer que a Danilo Medina cuando fue presidente de la República lo engañaron como si se tratara de un niño pequeño con el tema de las llamadas “visitas sorpresa”.

Desde su punto de vista, “con ese capítulo lo que ocurrió fue un desastre, que acabó siendo un robo colectivo entre funcionarios.” “Y pienso que desde el Palacio Nacional, hasta el agricultor y el político de campo se repartieron el dinero”, sostuvo director del FEDA.

Informó que tiene nueve abogados visitando cada uno de los proyectos y que ha pedido que le presenten un expediente. “No quiero veinte, ni cincuenta expedientes; quiero uno. El problema de esos proyectos es que eran muchos y cuando la gente ve mucho dinero....”, expuso Toribio Mones en la conversación con elCaribe, en la que no se anduvo con rodeos. Cuando se le preguntó si puede demostrar cómo se produjeron los robos a los que hace referencia y cómo se expresaron esos robos, respondió: “Bueno, hay proyectos que llevaban el dinero y como Danilo cometió la inocencia (…) se repartían el dinero. Por ahí por Baní (Peravia) se cogieron 70 millones de pesos. Uno se cogió dos, tres, cinco. Se fueron y compraron yipetas y cosas así. Tenemos que investigar”.

En la víspera de la entrevista, Toribio Mones participó en una reunión de funcionarios públicos en la casa de Gobierno, donde el tema de las visitas sorpresa se tocó, como uno de los puntos importantes de agenda. En ese encuentro, según dijo, le sugirió al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que con el tema de las visitas sorpresa y lo ocurrido en torno a ellas debería llegarse hasta la magistrada Mirian Germán Brito, procuradora general de la República. “Todos los expedientes yo se los voy a mandar al ministro Administrativo de la Presidencia, porque ellos tienen que ir donde Miriam”, apuntó.

Según un conteo hecho por este diario en julio de 2020, un mes antes de que Medina dejara el poder, su gestión de ocho años había hecho 287 visitas a pequeños productores y asumido 2,461 proyectos, con un presupuesto programado de 64,103 millones 22,639 pesos. Los proyectos terminados, del total de los asumidos, eran el 63.35% y los que estaban en gestión 36.65%.

Del total de proyectos, 550 se llevaron vía el FEDA, que ahora dirige Efraín Toribio. Mientras, entidades como el Instituto Agrario y el Instituto de Recursos Hidráulicos fueron responsables de las demás iniciativas con las que se asumía compromisos cada domingo. Ese era el día tomado por Danilo Medina para “ir sin aviso previo” a las comunidades.

Los números que maneja el actual director del FEDA indican que los productores, artesanos y todos los proyectos que se apoyaron vía esa institución pública, tienen comprometidos 6,500 millones de pesos. Y es probable que una parte importante de esos fondos se pierda, a juzgar por el panorama citado, sobre “cosas que nunca caminaron bien”.

Cuando asumió las riendas del organismo (a finales de agosto) el actual director del FEDA dividió su personal en tres grupos de trabajo. El primero de ellos está visitando los proyectos que se piensa son exitosos, otro grupo realiza un diagnóstico de aquellos proyectos que pueden recuperarse y el tercer grupo tiene el encargo de visitar los proyectos que fracasaron o cayeron en tierra y no aportaron frutos, aunque se hizo creer que sí.

Calculó que en estos días debería él estar recibiendo, por ejemplo un informe sobre un proyecto de conejo en el que –según sus palabras- funcionarios del pasado gobierno hicieron todas las barbaridades del mundo con el dinero.

“Yo fui siempre un defensor de Danilo Medina porque caía muy bien que todos los domingos él se reuniera en una enramada de zinc con los campesinos. Pero después que he estado mirando la situación de los proyectos he acabado dándome cuenta de que a Danilo lo engañaron como un niño pequeño. Estoy realmente sorprendido. Yo no creía que el ser humano daba para robarle dinero a los que viven en la Cañada de Guajimía, a los que viven en Los Guandules, a los que viven en La Ciénaga y a otros.

Porque no es a la gente de Palacio (Nacional) que le robaron, sino a los infelices”, expuso. “Eso es una falta de respeto a los pobres de este país, hablar de tantos millones; robarse el dinero así”, agregó.

¿Y están pagando?

Para el pago de los financiamientos otorgados en las visitas sorpresa, el gobierno pasado ofreció tiempo de gracia que variaba en función de una serie de condiciones y particularidades de los proyectos. Unos tenían dos, tres, y cinco años. Efraín Toribio dijo ayer que “algunos pagos -no muchos- están fluyendo”, especialmente los de vacas de leche. “Están retornando los de cacao. Pero yo no he ido a los proyectos, porque yo no voy a perder mi tiempo visitando esos proyectos, que yo sé que fueron un fracaso. Pero sí tengo un grupo de gente aquí que los están visitando. Entre ellos hay abogados e ingenieros agrónomos, pero yo estoy en otra cosa”, expresó.

Esa otra cosa a la que hace referencia es su agenda o pilares de trabajo, que incluye un proyecto de capacitación, el proyecto Regreso al Campo, el proyecto Los Jóvenes Siembran y uno de generación de ingresos y empleos para familias rurales. Con “Regreso al Campo” se buscará impactar positivamente en el cuatrienio 2020-2024 a 390 comunidades del país y crear 23 mil empleos a través del apoyo técnico y financiero a iniciativas rentables y permanentes.

Por vía de otro programa, el de comercialización para madres solteras, la institución pondrá 4,000 negocios a ese segmento poblacional, con productos que vendrán directamente desde las fincas hasta esos establecimientos de ventas. “Ya comenzamos en Santo Domingo Oeste”, informó Toribio. El FEDA tiene adicionalmente en carpeta instalar 550 invernaderos o estructuras techadas en comunidades de zonas altas (montañas) de Elías Piña, Azua, San Juan, La Vega, Espaillat, Padre las Casas y Santiago. La idea es beneficiar 550 familias; a razón de un invernadero por cada una. Cada estructura tendrá 3,000 metros y con lo producido ahí, según cálculos de escritorio realizados por Efraín Toribio, una familia puede vivir en condiciones similares a las que vive un médico, un agrónomo o un director de una escuela, en función de sus ingresos.

Para el tema de los invernaderos o ambiente controlado se tiene un proyecto aprobado por 50 millones de dólares, del que no se ofrecieron ayer muchos detalles. Pero Efraín Toribio da como un hecho de que será realizado sin problemas.

Invernaderos, bambú y China

En los invernaderos se cultivará tomate, pimientos, pepino, fresa y otros rubros y se hará una zona franca de invernadero en Hondo Valle, provincia Elías Piña. Como punto enfoque está la visión exportadora y por ello se pretende habilitar el puerto de Barahona.

Por vía del Departamento de Cooperación Internacional del FEDA se realizan contactos con la cadena de supermercados de la zona de Nueva York y los de La Florida, que reúnen a cientos de supermercados, incluyendo algunos regenteados por dominicanos. “Tenemos a Eligio Jáquez, y a Jacobito Fernández en Miami, y ambos están trabajando directamente con nosotros en esas gestiones”, informó Efraín Toribio Mones.

Eligio Jáquez es el cónsul general de República Dominicana en Nueva York.

En adición al proyecto de producción controlada o invernadero, el FEDA tiene los ojos puestos en iniciativas del área de la ganadería y producción porcina. Por ejemplo, se entregarán cinco vacas lecheras o cinco marranas (cerdas madres) a personas del campo para que vayan mejorando sus vidas, pero es vital la formación de ellas, previo a la entrega de los animales, para lograr que alcancen la efectiva productividad y para que sean cumplidoras de las responsabilidades.

“Esas vacas de leche producen en promedio doce botellas diariamente. Y si cinco vacas te producen a razón de cinco botellas cada una, serían 72 botellas. Y si tú la vendes a veinte pesos, que ahora mismo el precio está a 23 pesos a nivel de finca, tú vas a producir mil 400 pesos diario. Y una familia pobre -en el campo- con mil 400 pesos diario se puede mantener dignamente”, plantea Efraín Toribio, quien fue nombrado por el presidente Abinader en el cargo vía el decreto 409-20.

“El presidente ha dicho que seguirá apoyando proyectos, y a nosotros en el FEDA el próximo año nos van a entregar mil quinientos millones de pesos para terminar esos proyectos. Pero nosotros, aquí, tenemos un grupo de técnicos realizando una evaluación de esos proyectos, porque no es verdad que vamos a seguir dando dinero a la gente para que compren yipetas y otras cosas”, advirtió.

Antes de que República Dominicana estableciera relaciones diplomáticas con China Popular, a mediados del año 2018, la Misión Técnica de Taiwán trabajaba junto al FEDA un programa de industrialización del bambú en el país, llegando a instalarse, incluso, una nave en la localidad Juma, Bonao, en la que, entre otras piezas, se estaban fabricando bates para béisbol. Para entonces Efraín Toribio trabajaba como voluntario con Carlos Aquino, a quien considera una de las personas con más prestigio del país.

El FEDA está evaluando el personal que tiene en la nave industrial de bambú y va a inyectar recursos para empujar positivamente. Para ello se hacen gestiones con el gobierno de China, para que apoye económicamente y se le buscará mercado a los trabajos hechos con bambú.