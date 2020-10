Gobierno entregará pensiones a cañeros a final de este mes

El Poder Ejecutivo entregará a finales de este mes de octubre las pensiones a los trabajadores cañeros en atención a la promesa hecha por el presidente Luis Abinader cuando el pasado fin de semana les aseguró en San Pedro de Macorís que este Gobierno le otorgará lo que por derecho han adquirido.

El anuncio lo hizo ayer el presidente Luis Abinader en el acto de entrega del premio a la persona envejeciente celebrado en el Palacio Nacional.

Durante el acto, el jefe de Estado sostuvo que con la entrega de las pensiones no se hará la injusticia que se ha hecho con los cañeros, pero sí se reconocerá la deuda que el país tiene con esos trabajadores.

“Y quiero anunciar hoy que no voy a entregar el Presupuesto del 2021 sino que ya, en el mes de octubre, al final del mes de octubre, tendrán sus pensiones. No le podremos pagar la injusticia de tantos años, pero sí el reconocimiento de que el país está en deuda con ustedes. Se inicia una etapa de cambios sostenido para mejorar su calidad de vida, con políticas de igualdad y programa establecidos bajo el principio de la equidad a grupos vulnerables, así como también la estrategia de protección social integral de acceso a los servicios públicos como derechos, no como favores”, dijo el mandatario.

Regocijado por la noticia, el presidente de la Unión de Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez, manifestó que el grupo, que por unos 11 años encabezó una serie de protestas, marchas y vigilias en demanda de las pensiones, pone fin a una lucha que vio a muchos morir y enfermar.

“Fuimos muy sufridos, fuimos olvidados, engañados, fuimos burlados por las autoridades anteriores y ahora con esta gestión se ha hecho realidad de un sueño de todas las familias cañeras de la sociedad dominicana que esperaban que esa sensibilidad a nivel nacional sea cumplida en este caso por el nuevo Gobierno”, señaló.

Dijo que la UTC entregó al Gobierno un listado que contiene 1,610 pensiones.