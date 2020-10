Bam Adebayo, cuestionable para esta noche; Dragic sigue fuera

Bam Adebayo podría estar en camino de regreso a las Finales de la NBA. El ala-pívot todo estrella de Miami, que se perdió los juegos dos y tres por el título ante los Lakers de Los Ángeles por una distensión en el cuello, ahora figura como cuestionable para el cuarto partido de esta noche.

El Heat tomó ayer esa determinación, mientras continúa en la lista su compañero titular Goran Dragic como duda debido a una fascia plantar izquierda desgarrada. “Estoy tratando de volver lo más pronto posible”, dijo Adebayo ayer. “Solo están tratando de asegurarse de que esté a salvo y listo para jugar. Es realmente el día a día. Cuando digan que estoy listo para jugar, estaré ahí”, agregó.

Adebayo también ha estado lidiando con una lesión en el hombro desde la final de la Conferencia Este contra los Celtics de Boston. La tensión del cuello es más preocupante para el Heat.

“No me pierdo partidos. Ese no soy yo”, señaló Adebayo. “No es así como estoy hecho. Quiero jugar. Siempre he sido así. Siempre he tenido la emoción de ponerme ese uniforme y salir a jugar. Estar en las finales y en lo personal me dicen que no puedo jugar… apesta. Pero lo entiendo”.

Meyers Leonard ha comenzado como centro en cada uno de los últimos dos partidos, y Kelly Olynyk, otro jugador de siete pies, ha anotado 41 puntos desde la banca en los dos partidos. Dragic se fue en el segundo cuarto del primer juego. No está claro si podrá regresar en esta serie, y la angustia en su voz fue fácil de detectar el lunes en medio de una clara inferencia de que sus primeras finales de la NBA podrían haber terminado por entretiempo de su primer juego en este escenario.

“Quiero decir no es lo más fácil en este momento. Para mí sentarme en la banca y ver a mi equipo, como están luchando, cómo están jugando bien y, por supuesto, quiero estar ahí”, dijo Dragic. “La mayoría de las veces me pregunto por qué tiene que suceder ahora. Es difícil. Ya sabes, trata de verlo de esta manera. Todo tiene un propósito, así que veremos qué sucede”.