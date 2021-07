(EFE).- El Gobierno de Puerto Rico instó este viernes a las personas que viajen a República Dominicana a evitar la compra de alimentos de cerdo y las visitas a granjas de esa nación, luego de que se confirmara un brote de peste porcina africana en varias regiones dominicanas.

El secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, Ramón González, detalló que el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Extranjeras en Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS/USDA) confirmó la presencia de peste porcina en muestras de cerdo dominicano recolectadas recientemente.

ALERTA REGIONAL

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) también alertó el jueves a Centroamérica y México sobre el brote de peste porcina africana (PPA) detectado el miércoles en República Dominicana.

El organismo, con sede en El Salvador, instó a "intensificar la inspección de productos y subproductos pecuarios en puertos, aeropuertos y fronteras, para prevenir la peste porcina africana".

Y advirtió que esto "provocaría innumerables pérdidas económicas en la industria porcina, ante el reporte de un brote de la enfermedad, el 28 de julio de 2021, en las provincias de Sánchez Ramírez y Montecristi, de la República Dominicana".

Los supermercados en Puerto Rico, que es territorio estadounidense, no tienen entre su inventario de carnes dominicanas de ese tipo, no obstante, la alerta surge para evitar que productos de esa nación contagien a los cerdos en la isla, agrega el comunicado.

VETO EN EEUU

Actualmente, está prohibida la entrada de la carne de cerdo y los productos porcinos de la República Dominicana a Estados Unidos y sus territorios, como resultado de las restricciones vigentes contra la peste porcina clásica. Por eso, ese producto no se consume en la Isla.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos.

La peligrosidad de esta enfermedad no se transmite a los seres humanos pero una vez un cerdo ha sido infectado se debe descartar al igual que todos los otros cerdos que han tenido contacto con el infectado causando grandes pérdidas económicas y productivas, agrega la nota.

"Hasta el momento no hay tratamiento ni vacuna para la PPA por lo que se necesita que los porcicultores estén bien atentos a los síntomas de los cerdos como por ejemplo; fiebre, pérdida de apetito, debilidad, diarrea, muerte súbita, entre otros", explicó el secretario de Agricultura.

"Aduana y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional está aumentando las inspecciones de vuelos desde la República Dominicana para garantizar que los viajeros no traigan productos prohibidos a los Estados Unidos", dijo González.

No obstante, "nuestra responsabilidad es hacer el llamado a nuestra gente para que nos ayuden a evitar productos que puedan llegar a nuestros cerdos y contagiarlos. No existe la vacuna para esta enfermedad en cerdos y no queremos tener un impacto negativo en esta industria en momentos en que vemos oportunidad de crecimiento", añadió.

La recomendación de las autoridades es no visitar fincas de cerdos o plantas de procesamiento de carne dominicanas, así como evitar traer productos comestibles procedentes de dicho país.