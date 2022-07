Ha muerto este martes Paul Sorvino, protagonista de Goodfellas de Martin Scorsese, tras sufrir problemas de salud en los últimos años. Tenía 83 años. El anuncio de su fallecimiento lo hizo su publicista a nombre de Dee Dee Sorvino, esposa del actor, quien estaba a su lado al momento del deceso.

“Nuestros corazones están rotos”, dijo Dee Dee Sorvino en un comunicado. “Nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario”.

Paul Anthony Sorvino nació el 13 de abril de 1939 en Brooklyn y protagonizó películas como Goodfellas, Nixon, Dick Tracy, The Rocketeer, For the Love of Money, That Championship Season, Reds, A Touch of Class y Oh, God! entre muchas otras. En televisión protagonizó las temporadas 2 y 3 de Law & Order y en Broadway en That Championship Season.

Sorvino comenzó su carrera como redactor publicitario en una agencia de publicidad y asistió a la American Musical and Dramatic Academy antes de hacer su debut en Broadway en el musical Bajour de 1964. Seis años más tarde apareció en su primera película, el clásico de culto de Carl Reiner, ¿Dónde está papá?, protagonizada por George Segal y Ruth Gordon, y en 1971 interpretó un papel secundario en la película aclamada por la crítica The Panic in Needle Park, junto a un joven Al Pacino en su primer papel principal en un largometraje.

Sorvino es recordado por interpretar a Paul Cicero, también conocido como Big Pauly, en la película Goodfellas de Martin Scorsese y por el detective Phillip Cerreta, protagonista de los primeros 31 episodios de Law & order de NBC en 1991.

Sorvino fundó la Paul Sorvino Asthma Foundation y, junto con su esposa Dee Dee, fue coautor del libro Pinot, Pasta, and Parties.

Dee Dee y Paul se casaron en 2014 después de un encuentro casual en el programa de Neil Cavuto en Fox News Channel Network.

Además de su esposa, le sobreviven sus hijos Mira, Amanda y Michael y 5 nietos.

En un momento inolvidable de los Oscar de 1996, su hija Mira Sorvino, al aceptar un premio por su actuación en Mighty Aphrodite, agradeció a su padre, quien rompió en sollozos.