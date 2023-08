Email it

William Friedkin, director recordado por su cinta ganadora del Oscar Contacto en Francia y la aclamada cinta de terror El Exorcista, murió a los 87 años de edad en Los Ángeles. Así lo confirmó el decano de la universidad Chapman, Stephen Galloway amigo cercano a la esposa de Friedkin, Sherry Lansing, quien también estuvo involucrada en el cine como productora y jefa de estudio. Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte.

Nacido el 29 de agosto de 1935 en Chicago, William Friedkin comenzó su carrera en la televisión, y desde sus inicios, el terror parecía ser su género predilecto dirigiendo varios episodios de Alfred Hitchcock Presents a mediados de los años 60′s, y con el tiempo, varias cintas para TV estuvieron a su cargo.

Sería en esta misma época que tendría su salto a la gran pantalla, con cintas de bajo presupuesto como Good Times (1967), The Birthday Party (1968) y The Night They Raided Minsky’s (1968).

William creció muy rápido en la industria del cine, pues para 1971, lanzó la cinta Contacto en Francia, misma que lo llevaría a ganar su primer Oscar. La película estuvo basada en una historia real de dos policías que 10 años antes realizaron una impresionante redada antidrogas, de hecho, ambos tienen un papel en la película.

Sin embargo, Friedkin confesó en su momento que la idea de crear la cinta nació a partir de un comentario que escucho de otro director histórico: Howard Hawks, quien llegó a asegurar que la forma más sencilla de tener éxito es crear historias de buenos contra malos.

“La gente no quiere historias sobre los problemas de alguno o sobre cualquier mierda psicológica. Lo que quieren son historias de acción. Cada vez que hice una película como esa, con muchos buenos contra malos, tuve mucho éxito”.

Tal parece que las palabras de Hawks fueron proféticas, pues Friedkin se haría con el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director por Contacto en Francia, superando a otras cintas que se convirtieron en un fenómeno cultural como La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, Nicolás y Alejandra de Sam Spiegel y El violinista en el tejado de Norman Jewison.

Sí, Contacto en Francia hizo que Friedkin se ganara el amor de la Academia, pero fue en 1974 cuando se ganó el corazón del público con la aclamada cinta El Exorcista.

El Exorcista fue nominada a los Oscar, pero perdió contra El Golpe de George Roy Hill. Sin embargo, es de aplaudirse que una cinta de terror llegara a esta prestigiosa terna compitiendo contra figuras de la talla de Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman y Melvin Frank.

The Caine Mutiny Court-Martial, última cinta en la que el director trabajó, será estrenada en el Venice Film Festival que se llevará a cabo entre 30 de agosto y el 9 de septiembre de este año.

