Santo Domingo.- El largometraje “Rango de Honor”, es parte del libro inédito “La Tercera Frontera”, del periodista José P. Monegro, se trata de una novela periodística en la que cuenta sobre el accionar de grupos de narcotraficantes en el país, su vínculo con carteles internacionales y cómo se unen traficantes de ilegales a Puerto Rico en yola con las estructuras de narcotraficantes.

René Castillo encarna a “Andujar”, un agente con una asignación especial y aun siendo un policía (personaje bastante fácil de caer en estereotipos), René logra un personaje bastante creíble, orgánico, sin caer en caricaturas.



Sobre la película es bueno mencionar que es un drama de acción que toca el tema del narcotráfico, la lucha de los organismos para tratar de frenar este flagelo y hasta la lucha de los mismos agentes por no caer en los sobornos y corrupción que envuelve este ambiente.



El presentador de TV y actor, demostró con este personaje, que debe ser tomado más en cuenta para más producciones y quizás papeles con mayor preponderancia.



“Ser actor me hace feliz. Me gusta entretener al público, tanto en esos personajes que le damos vida en la pantalla chica , dígase la televisión. Llevarles un poco de alegría o incluso hacer que se desconecten de su día a día, de ese estrés que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Es una virtud que uno disfrute su trabajo, no lo siento como tal. Cada vez que piso un set y veo todo el equipo técnico y los actores y la logística que se da en torno a una filmación me hace sentir feliz y en desconexión total con el mundo real, Es un antiestrés para mí”.

No es la primera vez que vemos brillar en el cine local a Castillo, recordamos cuando hizo su debut en el séptimo arte con aquel personaje de”Yeyo”, en (Juniol 2) de Alfonso Rodríguez en el año 2007, donde logró darle vida a un “tiguere de barrio” bastante pintoresco que le hizo recibir muchos halagos, luego participó en Play Ball también de Alfonso Rodríguez.

Sigue en «Cristiano de La Secreta» haciendo de Papo, y por ahí continúan una serie de interpretaciones en películas como Los Paracaidistas, el Plan Perfecto, Lotoman 003, Expresos, entre otras. Quizás sea momento de un personaje con alta demanda histriónica o una historia de muchas emociones para poner a prueba a este gran actor dominicano.