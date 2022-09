Email it

Will Smith volvió al trabajo después de cinco meses después de haber abofeteado a Chris Rock en la última entrega de los premios Oscar. El actor de 53 años compartió con ecuatorianos en la filmación de la serie de Disney+, «Welcome to Earth», en la localidad de Alausí.

Con una gorra de beisbol y una camiseta amarilla, el actor sorprendió a los lugareños cuando lo vieron rodando en la Nariz del Diablo, una vía histórica del país.

Entre las tomas de la segunda temporada de la serie de National Geographic, que Smith también narra, se vio al intérprete enviando besos a los fans reunidos.

¿En qué anda will smith?

En julio, cuatro meses después de la ya famosa bofetada que la estrella le propinó al comediante, Smith rompió el silencio en un video muy personal en el que ofrecía disculpas a Rock y a la familia del cómico.

También dijo que se había puesto en contacto con el presentador. Pero «el mensaje que recibió» fue que él no estaba preparado para hablar y que lo haría cuando lo estuviera.

«Chris no tiene planes de contactar con Will», dijo una fuente a Entertainment Tonight, quien a su vez cree que el momento de la disculpa es más por el interés de Will. «Necesita el perdón del público, no el de Chris».

Al mes siguiente, otra fuente dijo al mismo medio que el actor «se siente mucho más confiado y mucho más positivo y menos deprimido» después de publicar su video de disculpa.

«Estaba con el ánimo muy bajo antes de hacer su disculpa pública. Ahora se siente menos avergonzado y más cómodo volviendo a salir en público porque ha hecho y sigue haciendo el trabajo que hay que hacer por él mismo, por su mujer, por su familia, por sus amigos, por sus colegas, por sus fans, por La Academia, por Chris y por la familia de Chris».

El informante añadió que Smith cree que es importante «inculcar la idea de que la violencia nunca es la respuesta y mostrar al público que se equivocó y está arrepentido, pero que todas las personas cometen errores y que todos somos humanos, a pesar de la carrera que puedas tener».