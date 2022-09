La publicación de la UNPHU cumple 50 años



La primera edición impresa de la revista AULA fue en 1972. Su segunda época inició en julio de 1995 y la tercera en julio 2017. Desde el 2020 es exclusivamente digital. Su editor en jefe responde un cuestionario para elCaribe.



AULA celebra medio siglo de existencia. Cuando arrancó Ud. era un adolescente. ¿Escribía ya?



Cuando la UNPHU tuvo la clarísima visión de lanzar una revista como AULA en 1972, declaraba su claro compromiso con la investigación, con el conocimiento, con la razón de ser de una academia. Tanto así que AULA se convirtió enseguida en un referente de las revistas académicas dominicanas. Por mi parte, yo era en ese momento un adolescente allá en Cuba, al que habían enviado a una escuela militar para formar el llamado “hombre nuevo” y en esos días escribía un remedo de novela, muy ingenua, pero como en aquella institución estaba prohibido leer libros diferentes a los que ellos te entregaban en las llamadas noches de lectura, y mucho más prohibido escribir ficción… casi me expulsan por pensar como se dice hoy “fuera de la caja”… Esos eventos aparecerían muy en serio ya, en mi primer libro publicado en 1997 –y enseguida censurado- Paisaje de arcilla.



¿Qué espera que signifique AULA en el concierto de revistas científicas de un país, donde lo científico y lo académico algunos lo verían como rara avis?



Creo que esa visión general que mencionas, en el supuesto de que sea real, está cambiando. Hace algunos años que algunas universidades y otras instituciones específicas entienden la importancia de las revistas científicas y trabajan por una calidad comparable a los estándares regionales e internacionales. “AULA, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales”, desde 2017 está en su tercera época, y siempre se ha enfocado en el rigor de sus artículos. El trabajo de muchas personas que inciden en la realización de AULA, pasa por el compromiso con las reglas éticas de la publicación y los requerimientos de las instituciones más importantes a nivel regional e internacional. Eso le ha ganado unas 12 indexaciones (o indizaciones) en bancos de datos y otras instituciones regionales e internacionales. Trabajamos hoy para, en un plazo breve, ser indexados en Scopus, lo que marcaría un hito en la vida de las publicaciones científicas dominicanas; y una meta que se convertirá enseguida en un nuevo comienzo, pero a otro nivel, con nuevas exigencias.



El rol de editor de una revista científica tiene, como todo, sus bemoles. ¿Cuáles son las dificultades más confesables de ese trabajo?



Comencé como editor en 2017, y en 2018 fui nombrado editor en jefe, que es a lo que le llamaban director; pero la creación de una revista científica no es una obra de una, sino de muchas personas, todas con un rol importante. No lo personalizaría nunca. Como experiencia puedo decirte que es tan compleja como apasionante; que tiene muchos desafíos y detalles que atender de todo tipo. Tal vez lo más difícil sea conseguir, para cada número, los mejores trabajos por su calidad, de los mejores autores posibles de todo el mundo, y todo esto, estrictamente ajustados al tiempo – la revista es semestral- porque no podemos salir tarde ni bajar la calidad científica, ni cometer errores en el área editorial (aunque somos humanos, sabes).



¿Qué tipo de temas son los más aplaudidos o leídos, o ambas cosas, de AULA?



No abundan los aplausos en el mundo científico. Medimos la revista por su alcance en el número de lectores y en las interacciones. Hay herramientas digitales de medición que no dejan margen a la equivocación. En el equipo editorial vivimos intensamente el trabajo que hacemos, y tenemos el respaldo de pares revisores por el método doble ciego (los autores no saben quiénes hacen la revisión científica, ni los revisores saben de qué autor es el artículo que revisan); desde que hacemos la primera revisión editorial sabemos cuándo un artículo es muy bueno y cuando es excelente, o cuándo no reúne los méritos para ser publicado. El sentido del disfrute está dado en la convicción de que la revista tiene la calidad requerida, que tiene artículos muy buenos y otros inolvidables; que se ha logrado empujar, un poco al menos, en el avance del conocimiento de la humanidad sobre tal o cual campo del saber. Eso, no tiene precio

