Jalen Brunson sentenció anoche el triunfo del equipo de Nueva York con un triple a solo 4.3 segundos para culminar el partido. Finalizó con 40 puntos

Jalen Brunson encestó un triple decisivo a 4.3 segundos del final y terminó con 40 puntos para liderar a los New York Knicks a una victoria por 116-113 sobre los Detroit Pistons el jueves por la noche, para clasificarlos a la segunda ronda de los playoffs de la NBA.



“Está en su mejor momento cuando se le necesita, y lo ha hecho todo el año”, dijo el entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau. “Eso es lo que lo hace especial”.



Detroit no tuvo la oportunidad de empatar el partido y forzar la prórroga porque Malik Beasley soltó un pase a cuatro décimas de segundo del final.



Los Knicks, terceros preclasificados, se enfrentarán a Boston, segundo preclasificado, con la esperanza de avanzar a la final de la Conferencia Este por primera vez desde el año 2000. Mikal Bridges anotó 25 puntos y OG Anunoby añadió 22 para los Knicks, que cerraron el partido con tiros decisivos y paradas tras perder una ventaja de 11 puntos en el último cuarto y una de 15 en el segundo.



Los Pistons, sextos preclasificados, dieron un giro sin precedentes durante la temporada regular y pusieron fin a la racha de derrotas más larga de la NBA en playoffs en su primera aparición en la postemporada desde 2019, pero rompieron otra marca de la liga con su décima derrota consecutiva en casa, que data de 2008. “Hicimos muchas cosas bien y nos dimos una oportunidad”, dijo el entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff. “Ellos solo hicieron una jugada más que nosotros”.



Cade Cunningham, de Detroit, anotó 23 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. Cunningham se fue de 8-0 en triples y su compañero de backcourt Tim Hardaway Jr. se fue de 6-1 detrás del arco y anotó siete puntos. El dominicano Karl-Anthony Towns terminó con diez puntos y 15 rebotes.



Sin respuesta a futuro con Lakers



LeBron James salió cojeando del Crypto.com Arena el miércoles, con la pierna izquierda hinchada por un golpe de rodilla a rodilla y desanimado tras la derrota por 103-96 ante los Minnesota Timberwolves, que puso fin a su 22do año en la NBA con una eliminación en la primera ronda de los playoffs.



Como ha sido su costumbre en las últimas temporadas, al ofrecer sus ideas sobre el futuro inmediatamente después del último partido de Los Ángeles Lakers, James dijo no estar seguro.



“No lo sé”, respondió James cuando se le preguntó cuánto tiempo más planeaba jugar antes de retirarse. “No tengo una respuesta. Es algo que me sentaré con mi familia, mi esposa y mi grupo de apoyo para hablarlo y ver qué pasa. Y simplemente conversaré conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando”.