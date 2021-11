Audo: “Lo que el equipo necesita es ejecutar”

El nuevo gerente espera que Licey despierte. Offerman quiere mejor actitud

Los buenos hijos a su casa regresan. Eso fue lo que hicieron José Offerman y Audo Vicente tras un tiempo fuera de la organización de los Tigres del Licey. Sus nombres fueron tendencia luego de que la noche del jueves se informara sobre sus designaciones como dirigente y gerente general del equipo azul en sustitución de Tony Díaz y Carlos José Lugo, respectivamente.

Ambos llegan con la encomienda de organizar el conjunto que inició la jornada de anoche en el último lugar del torneo de béisbol otoño-invernal 2021-2022. “El Licey no necesita un golpe de gracia o de suerte”, dijo Vicente ayer a la prensa durante su presentación junto a Offerman en el Estadio Quisqueya. “Lo que el equipo necesita es ejecutar. Hemos tenidos unos cuantos días donde no hemos podido concretizar la ofensiva, que esperamos sea diferente. El talento está ahí. Lo que nos ha hecho falta es un poquito más de enfoque, concentración y ejecutar lo que tenemos como plan”, agregó.

El Licey arrancó la temporada con una racha de tres victorias, pero luego registró una de seis derrotas. El pasado domingo, en su aniversario 114, puso fin a esa racha, pero volvió a caer por dos noches seguidas ante las Estrellas Orientales, situación que motivó a la directiva de los 22 veces campeones nacionales a tomar estas decisiones.

“Es mejor tener un mal plan que no tener ningún plan. Hay tiempo para ajustar cuando tu plan es malo. No hay tiempo de hacer nada cuando no tienes ningún plan. Lo que al Licey le hace falta son esos batazos claves y en los momentos claves”, señaló Audo, único dirigente en ganar tres campeonatos con igual cantidad de equipos: Leones del Escogido (2012-2013), Gigantes del Cibao (2014-2015) y Licey (2016-2017).

Asimismo, anunció que conversó en la mañana de ayer con el receptor Yermín Mercedes y que este le manifestó que se estará integrando desde este lunes a la liga paralela del equipo de cara a su participación con la tropa azul.

Indicó, también, del regreso a juego del jardinero Jorge Bonifacio tras dar negativo a dos pruebas de COVID-19. De su lado, Offerman vuelve a dirigir a los Tigres desde la temporada 2014-15. Fue campeón en la temporada 2008-2009. “El cambio que necesitamos es la actitud de los jugadores. Ese es el primer enfoque que debemos cambiar. A partir de ahí las cosas van a mejorar”, expuso Offerman, quien tiene récord de por vida como mánager en serie regular de 15-21, en semifinal 25-16 y en final 10-3.