NUEVA YORK. El empresario Félix Cabrera dijo que el costo estimado del montaje estuvo entre “siete y ocho millones de dólares”.



“En varias semanas sabremos con lujos de detalles porque han sido muchos gastos y no paran”, dijo a los medios presentes en una conferencia de prensa antes del inicio del último partido de ayer.



Ante la insistencia de elCaribe para que diera un monto aproximado respondió que “entre siete y ocho millones de dólares”.



Con relación a la situación que se presentó este sábado con los jugadores, que se negaron a salir al terreno hasta que no se les pagaran unos 105 mil dólares para repartir entre los integrantes de cada escuadra como bono por esta serie, aclaró que eso fue una confusión y que no tenía la culpa sobre eso.



“Había un acuerdo de hacerles llegar el dinero a Santo Domingo y luego (la Federación Nacional de Peloteros Profesionales) cambió de parecer y los pidió en efectivo aquí. Como podrán entender son más de 200 mil dólares en efectivo. ¿Quién anda con ese dinero encima?”, indicó Cabrera.



Cabrera fue de los últimos en incorporarse a la mesa principal, compuesta por Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol; Winston Llenas, vicepresidente de la entidad y Junior Noboa, comisionado nacional de béisbol de la República Dominicana. Antes de la llegada de Cabrera, Vitelio Mejía había expresado lo mismo.



Registro de fanáticos



Un total de 90,900 fanáticos se dieron cita durante los tres días de la “Serie de Titanes” en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.



En el primer partido de la serie (el pasado viernes) hubo una asistencia 25,233 seguidores de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.



El sábado asistieron 33,131 fanáticos y ayer cerró con una presencia de 32,536 personas.