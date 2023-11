Con un espíritu aguilucho ardiente y un llamado a la realidad, Tony Peña fue presentado como el nuevo mánager de las Águilas Cibaeñas.



En sus primeras palabras, Tony afirmó: “Yo soy aguilucho y por eso estoy aquí”, al tiempo que recalcó que no posee una varita mágica para cambiar el rumbo de inmediato.



Peña tomará hoy las riendas del equipo en el estadio Cibao, cuando se enfrenten a los Leones del Escogido. Para él, este nombramiento es un gran honor, y deja claro que no es algo nuevo en su vida, ya que siempre se ha considerado un hombre del béisbol. “Cuando muera, seguiré siendo así”, añadió con pasión.



La bienvenida a Peña la dio Víctor García Sued, presidente de las Águilas, quien lo describió como un hombre entregado por completo a sus compromisos. “Hoy es un día especial para las Águilas, porque llega un gran hombre al equipo. Tony Peña entregará cuerpo, alma y corazón, sus peloteros necesitan esa motivación para volar alto nuevamente”.



“No tengo una varita mágica, todos sabemos cómo está el equipo. Les diré que me han dado un equipo enano, pero haré todo lo posible para que este grupo produzca”, expresó Tony con su habitual sinceridad. A pesar de los desafíos, Tony hizo un llamado a la afición: “Les digo a los fanáticos que yo también soy aguilucho, si ellos sufren, yo también. Apoyen este equipo, que saldrá al terreno a darlo todo por ustedes”, señaló el exreceptor.



¿Cuál es el plan? Tony es conocido por su capacidad para motivar y comunicarse efectivamente con sus jugadores. Planea iniciar todos los partidos con el merengue “Leña” el himno del equipo, en el camerino, creando un ambiente positivo.



Además, anunció su primer cambio en el terreno, enviando a Starlin Castro a la segunda base, aunque la decisión sobre quién jugará en tercera aún está pendiente.

Cambiar el enfoque del equipo es su misión

Tony busca cambiar el enfoque del equipo, priorizando la defensa sobre la ofensiva para mejorar su desempeño en ese aspecto, donde tienen el peor registro de la liga. En cuanto al picheo, no dudará en utilizar a cualquier lanzador en situaciones clave, incluso desde temprano en el juego, si es necesario. Su estrategia maestra es la unidad: “Trabajar juntos por un mismo resultado”, dijo.