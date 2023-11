El parador en corto de los Diamondbacks de Arizona, el dominicano Geraldo Perdomo, indicó eque solo espera el permiso de esa organización de las Grandes Ligas para unirse a las Águilas Cibaeñas en el campeonato de béisbol invernal dominicano.



Estoy listo para cuando Dios me brinde la oportunidad. Mientras tanto, estamos trabajando duro, poniéndonos en forma, porque si mañana me dicen que vaya allá, estamos listos para jugar”, aseguró Perdomo en un comunicado del conjunto aguilucho.



Aunque no ha recibido la autorización del conjunto de Arizona, Perdomo entiende que con su presencia con el equipo cibaeño, es una muestra de apoyo a sus compañeros y aporta una mentalidad positiva en la carrera por avanzar a la siguiente fase en la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).



“Mientras tanto estoy aquí con el equipo, apoyando a los muchachos, tratando de aportar energía. Si mantenemos esa energía, creo que algo bueno va a suceder. Esa es la clave en un equipo”, precisó Perdomo.



Perdomo fue una de las piezas centrales en la estructura que llevó a los Diamondbacks hasta la Serie Mundial, en la cual cayeron ante los Rangers de Texas, en la recién finalizada temporada de Grandes Ligas. En la temporada regular de MLB, Perdomo logró su primera elección al Juego de Estrellas por el equipo de la Liga Nacional y concluyó su actuación con promedio de bateo de .246, además de 20 dobles, cuatro triples y seis cuadrangulares, los cuales les sirvieron para anotar 71 carreras y remolcar 47 vueltas en 144 partidos. En su primera postemporada, Perdomo lució con promedio al bate de .275, con dos jonrones, cuatro remolcadas y 10 anotadas.



En su debut en el béisbol dominicano, la pasada temporada, Perdomo participó en seis encuentros, en los cuales colocó una línea ofensiva de .400, con siete vueltas anotadas y una producida.