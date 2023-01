Jesús Mejía anunció ayer su renuncia como gerente general de los Gigantes del Cibao. “En las últimas tres temporadas, he podido ser parte de la franquicia Gigantes del Cibao que ha sido modelo y ejemplo a seguir.



La visión, el compromiso, la entrega desde la presidencia hasta los colaboradores encargados de la preparación del terreno de juego, me marcaron por siempre. Sin embargo, por motivos profesionales he decidido ejercer la cláusula contractual de salida y dejar el puesto de gerente general. Ha sido una decisión extremadamente difícil, pero necesaria en estos momentos.



Agradezco el trato que he recibido, aún en mi salida, de parte de los propietarios y directivos de la franquicia, principalmente de Samir, Héctor Rizek y Alfredo Acebal Rizek, sobre todo porque creyeron en mí y me dieron la primera oportunidad de ser gerente”, dijo en un comunicado.



Mejía se suma a Raymond Abreu y Félix Peguero, quienes tampoco estarán como gerentes de los Toros y Estrellas Orientales, respectivamente.