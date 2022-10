Email it

Superan 6-2 a los Leones con jonrón de Rodríguez. Las Estrellas dejan en el terreno al Licey

Las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales salieron airosas anoche durante la doble jornada reprogramada por lluvia al derrotar a los Leones del Escogido y Tigres del Licey en partidos celebrados en los Estadios Cibao, de Santiago, y Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, respectivamente.



Ambos triunfos acercan a los dos equipos del interior en la tabla de posiciones, que aún dominan los Tigres con récord de 7-3. En el caso de las Águilas (6-3) se colocan a un juego, mientras que los orientales (5-5), a dos.

Ronny Rodríguez conectó un cuadrangular y remolcó tres carreras para comandar el triunfo de las Águilas 6-2.



Los bates del equipo cibaeño comenzaron a sonar en la segunda entrada con dos carreras.



La primera fue producto de un doble de Deivy Grullón por el jardín derecho, mientras que la segunda se produjo con rodado por el siore de Ronny Rodríguez.



En el tercer episodio, los escarlatas ligaron su primera vuelta. Peter O’Brien conectó sencillo al prado izquierdo y anotó Alex De Goti, mientras que Aderlin Rodríguez fue puesto out cuando trataba de anclar a la tercera base.



En la parte baja de la cuarta entrada, los dueños de casa aumentaron su ventaja gracias a un cuadrangular de Ronny Rodríguez productor de dos por el bosque izquierdo.



Los Leones lograron su segunda de la noche en el sexto con imparable de Engel Beltré por el prado izquierdo. En el octavo, las Águilas sellaron el triunfo con dos vueltas más, una por un wild pitch y otra por un pass ball.



Tena comandó a los orientales



En San Pedro de Macorís, José Tena disparó un doble en la décima entrada para dejar en el terreno a los Tigres del Licey con marcador de 3-2 durante un encuentro celebrado en el Estadio Tetelo Vargas.



Con el partido igualado a dos carreras por bando y dos outs, Matthew Batten disparó sencillo al prado central ante el relevista Yaya Chentouf. Acto seguido, Tena conectó el doble al jardín izquierdo que no pudo dominar Jeisson Rosario, acción que aprovechó Batten para anotar la carrera desde la primera base que dejó tendidos en el terreno a los azules, equipo que frenó una racha de tres victorias.



El partido correspondió al suspendido este martes por lluvia en el Tetelo Vargas, escenario donde las Estrellas compilan ahora marca de 4-1.



El debutante Elehuris Montero igualó el partido 2-2 en el noveno episodio después de un out ante el cerrador del Licey Jairo Asencio producto de un cuadrangular en conteo de 0-2.



La victoria fue para Ronel Blanco (1-0), mientras que el revés recayó en Yaya Chentouf (1-1).



Luego del encuentro, los paquidermos registran una marca de 5-5, a dos juegos del primer lugar, que ocupan los Tigres del Licey (7-3).