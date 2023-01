Email it

Rojas Jr. le dice a elCaribe que irá al torneo. Urrutia, Lake, Gutiérrez, Rivas, Navarro y Valdés, entre otros, figuran en la lista preliminar de refuerzos

Los Tigres del Licey no tienen tiempo que perder. Por un lado mañana tendrán su caravana del triunfo y por el otro lado hay que ir preparando el equipo que estará presente en la Serie del Caribe en Caracas y La Guaira en Venezuela del dos al 10 de febrero próximo.



Uno de los peloteros que desde ya se inscribe es Mel Rojas Jr., uno de los pilares del título logrado en el campeonato local que concluyó el pasado miércoles tras la victoria 2-1 sobre el equipo de las Estrellas Orientales.



“Pienso ir con el equipo”, dijo Rojas Jr. tras ser entrevistado ayer por el programa radial Mañana Deportiva, que se transmite de lunes a viernes de 7-9 de la a.m. por CDN Radio. “Tenemos que ir a ganar allá también”, agregó.



Ayer, en un reporte del por igual espacio radial Grandes en los Deportes, el gerente general Audo Vicente ofreció algunos nombres de la lista preliminar de posibles refuerzos para la tropa que comanda José Offerman.



Kelvin Gutiérrez y Webster Rivas, de los Gigantes del Cibao; Raúl Valdés y Yamaico Navarro, de los Toros; Junior Lake y Robinson Canó, de las Estrellas, forman parte de este grupo al igual que Henry Urrutia, que también es de los Gigantes, y ayer confirmó a elCaribe su disponibilidad para asistir al llamado “Clásico del Caribe”. “Si me necesitan, aquí estoy”, dijo el cubano, que ya fue contactado por la gerencia del Licey.



Los Tigres, que ganaron la serie regular con marca de 34-16, líderes del Todos contra Todos con 10-6 y dominaron la final 4-1, tienen mucho tiempo para armar su escuadra y prepararse con todas las de la ley. Otros nombres que se han mencionado como potenciales integrantes son Yunesky Maya, lanzador cubano que pertenece a las Águilas Cibaeñas y hasta el momento nada impide que el colombiano Jorge Alfaro asista a la cita en tierra venezolana.