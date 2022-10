El alto ejecutivo de la liga participó en el desayuno de elCaribe y CDN. Dijo que espera retomar la academia de árbitros

El año pasado, Vitelio Mejía se propuso una serie de planes para ejecutarlos en lo inmediato con la meta de enriquecer el crecimiento de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), entidad que preside desde 2017.

Poner en marcha la Liga de Verano y motivar el desarrollo de los medios digitales de Lidom fueron puntos importantes en esa agenda, que hasta el momento marcha a buen ritmo.



“El balance ha sido bueno”, señaló Mejía, invitado al desayuno de elCaribe y CDN. “Ese balance ha sido objetivo y es de sumar y restar. Sumar las oportunidades y restar las dificultades. Tuvimos buenos arranques con todos esos proyectos”, agregó.



Explicó que esos logros no solo recaen en su persona, sino en el equipo de hombres y mujeres que le han acompañado en todo este proceso, entre los que citó a Satosky Terrero, director de prensa, y Shantal Disla, directora de marcas de Lidom.



“Trabajar con sinergia ha dado sus frutos. Todo esto en colaboración con los equipos. ¿Ahora qué nos queda por hacer? Muchas cosas. Ya el pasado está escrito y ahora venimos con muchas cosas para seguir fortaleciendo ese crecimiento”, indicó Mejía.



Entre esos pendientes a los que se refiere Mejía está el relanzamiento de la premiación MVP de la Semana y cuyo jugador más valioso de la serie regular se llevará una camioneta doble cabina versión LTZ marca Chevrolet, de parte de Santo Domingo Motors, su principal patrocinador.



Indicó también que muy pronto se reunirá con el equipo legal de Lidom con la idea de recuperar los derechos de propiedad que, a su juicio, se han desnaturalizado y de los que se han beneficiado a lo largo de varios años personas ajenas a los verdaderos dueños que son los equipos.



“Tener todo eso en manos de esas personas es peligroso. Vamos a montar una ofensiva de carácter legal tanto en el país como en los Estados Unidos. No se trata de una cacería de brujas. Es algo importante que debemos hacer. Es algo fundamental para que la liga pueda ser más sólida en cuanto a su marca se refiere y nosotros vamos a defender nuestros derechos de protección intelectual”, puntualizó.



De igual modo, anunció también que en el futuro inmediato se estarán concentrando en modificar los estatutos y reglamentos de La Liga Dominicana de Béisbol debido a la implementación de la agencia libre.



“Esa agencia libre tiene que quedar muy clara y muy específicamente tratada en los reglamentos y en unos estatutos de la liga. No se hizo antes porque esas novedades de la agencia libre tienen que esperar que se desarrolle y que se pongan en práctica”, sostuvo.



Sobre la academia de árbitros



Para Mejía no todo esos planes fueron color de rosa. Entiende que en ese proceso también encontró escollos en el camino que le impidieron poner en marcha otros como la creación de la academia de árbitros, para citar un ejemplo.



“Debido al tema de la pandemia del covid-19, tuvimos que abortar la academia de árbitros. Fue muy triste para nosotros y esperamos empezar prontamente con su implementación”.



La creación de esta academia de árbitros se enfoca como una de las tareas pendientes que Mejía tiene en carpeta y que servirá de base para que la liga reformule el personal con el que cuenta en la actualidad. En 2019, la Academia Dominicana de Árbitros de Béisbol (ADAB) inició su proceso de preparación de nuevos integrantes en abril de 2019 y que tuvo, en ese entonces, a Santos Castillo, Domingo Polanco, Rafael Uribe, Santos Silvestre, Nelson de la Cruz y Féliz Tejeda como sus instructores, así como a Jorge Bauza, director técnico.



En cuanto al arbitraje dominicano, el avance que ha experimentado a lo largo de varios años ha dado sus resultados. Tanto así que Lidom ha optado por utilizar, para toda la temporada, oficiales dominicanos y no extranjeros como sucedía en torneos anteriores.



“La presencia de árbitros extranjeros en el torneo se produciría salvo un tema de emergencia, pero no es algo que está en el ánimo de Vitelio ni mucho menos de la liga. Nuestros árbitros son muy buenos. Ahora están en un proceso de renovación donde salen unos y entran otros, en especial jóvenes. A los de aquí es a los que tenemos que apostar y en los que tenemos que invertir”, sostuvo el ejecutivo de la entidad rectora de la pelota local.



Agregó que en la actualidad, la ganancia de un árbitro se elevó en un 20 por ciento en comparación al año pasado y que su meta es llevarlo hasta un 50% el año próximo. “Hay muchas cosas en ellos que se quedaron en el pasado. Ganan mejor y hasta seguro médico ellos tienen, aunque no se juegue por lluvia también cobran”, expuso.



Respaldo gubernamental



Vitelio valoró el respaldo que el Gobierno le ha dado al torneo, en especial con el arreglo de los estadios y en la parte de publicidad, pese a que la liga tiene su presupuesto cubierto.



“No es como antes, que era una publicidad totalmente comercial. Reconocer que la ayuda a los estadios también es fundamental, porque los estadios son del Gobierno (a excepción del Francisco Micheli de La Romana). No es que los equipos no invierten. Lo hacen en los arreglos del terreno donde invierten la suma de hasta 25 millones de pesos y gastan hasta 150 millones de pesos en nómina, además del pago de impuestos de aquellos que son compañía”.



Transmisiones en vivo



Recientemente, la Liga Dominicana de Béisbol suscribió un acuerdo para la transmisión en vivo (streaming) del torneo que arrancó el pasado sábado. El convenio se realizó con la Major League Baseball (MLB) para la difusión de los partidos para los Estados Unidos. Este tipo de transmisión ya se había hecho en 2021.



Vitelio indicó que ese pacto tiene un tratamiento de excepción con los Tigres del Licey, ya que por razones de otro nivel, los azules tenían compromisos con otra empresa para la difusión de sus encuentros por esta vía.



“Con los demás equipos no habrá ningún tipo de problemas. Una variable que hay con este acuerdo es que los derechos no son exclusivos, hay una compañía, donde cuatro equipos (Estrellas, Toros, Gigantes y Escogido), firmaron un acuerdo para la transmisión de sus juegos vía internacional. Es un contrato que ellos tienen por varios años”, señaló.



Manifestó que el acuerdo hecho con MLB les garantizará un negocio de mucho futuro y de contenido comercial para ambas partes.

Desde la izquierda, Julio Castro, Neftalí Ruiz, Dalton Herrera, Katherine Hernández, Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, Nelson Rodríguez, director de elCaribe, Shantal Disla, Satosky Terrero, Prisila Tejeda y Yancen Pujols. Vitelio Mejía entiende que la agencia libre debe quedar clara en reglamentos y estatutos. El desayuno de elCaribe y CDN se desarrolló en un ambiente de mucha cordialidad.

Tema COVID



El tema de la pandemia del covid-19 sigue latente en el país, aunque en menor escala. Para Vitelio Mejía no es preocupante como ocurrió en las campañas 2020-21 y 2021-22 cuando se llegó a jugar sin público en los estadios debido al estricto control que en esos momentos había en suelo dominicano.

“Para esta temporada hay libertad plena. No hay controles ni protocolos. El covid sigue presente en proporciones y niveles de menor cuidado. Si en algo las autoridades deciden requerir, seremos los primeros en cumplir con esos protocolos. Lo más importante es que para este torneo no tendremos ningún tipo de limitación. Vamos a estar más tranquilos contrario a años pasados cuando vivíamos con una contradicción por el tema de la pandemia. Ahora la gente sabe cuidarse, pero lo más importante es que veremos la sonrisa de la gente”, indicó.



Uso de redes sociales como marca



El uso de las redes sociales para la difusión de las marcas ha sido de alto beneficio para la liga. Así lo sostiene Shantal Disla, que tiene a su cargo la dirección de marcas de Lidom.



“Este año hemos visto cómo las redes sociales han tenido un crecimiento tan alto, que la meta no es simplemente seguir acaparando público, sino el poder mantenerlo, crear fidelidad con ellos, crear un contenido diferente a lo que los fanáticos puedan ver desde las gradas y desde sus hogares”, expresó Disla. Sostuvo que es en esa parte donde tienen una tarea fuerte y que junto a Terrero dinamizarán todo lo que entienda sean posible a través de esas redes sociales.



“Eso ha hecho que distintas marcas de diferentes sectores, que antes no veían la pelota invernal como una plataforma en la cual ellos pudieran llegar a determinado público, puedan ver que en las redes sociales de Lidom y otros medios digitales, puedan tener exposición de sus marcas y que sus mensajes de marcas puedan también llegar al público que ellos tienen destinados”, indicó.

Una liga que comunica mucho más

En lo que refiere a la parte comunicacional, la Liga Dominicana de Béisbol también evoluciona. En el departamento de prensa, que dirige Satosky Terrero Galarza, eso queda evidenciado. “Hemos avanzado bastante. Tenemos una liga más comunicada. Una liga que apoya, sobre todo, a los periodistas jóvenes. Una liga que está a tono con la realidad de estos tiempos, como lo es el periodismo digital en términos de acreditaciones y acceso a la información”, expresó Terrero.



Asimismo, anunció la propuesta de las pasantías para el departamento que dirige, donde estudiantes de comunicación pongan a prueba sus conocimientos adquiridos en las universidades durante el desarrollo del campeonato otoño-invernal. Sobre las credenciales que en cada torneo se les otorgan a los cronistas que a diario cubren las incidencias de la justa, Satosky expresó que estas se incrementaron después de la pandemia.



“Para el torneo 2019-2020” otorgamos unas 700 acreditaciones, pero cuando llegó la pandemia, ese registro bajó en más de un 30 por ciento”, indicó Terrero, que está al frente de ese departamento desde el año 2018.