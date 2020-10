Los Medias Rojas entrevistan a Urueta

Los Medias Rojas de Boston entrevistaron por segunda vez en 10 meses al colombiano Luis Urueta para el puesto vacante de piloto, indicaron fuentes cercanas al equipo.

Urueta se entrevistó con el gerente general de los Medias Rojas, Chaim Bloom, la semana pasada. Los Medias Rojas también han entrevistado al entrenador de tercera base de los Cachorros de Chicago, Will Venable, y al entrenador de banquillo de los Piratas de Pittsburgh, Don Kelly, informó The Boston Globe. Alex Cora, quien se separó de los Medias Rojas y fue suspendido una temporada por las Grandes Ligas por su papel en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston, es un candidato, pero no puede entrevistarse en ningún lugar hasta después de que concluya la Serie Mundial.

El colombiano, de 39 años, es entrenador de los Diamondbacks de Arizona desde 2018. También es el dirigente de Gigantes del Cibao en la liga de invierno de República Dominicana y fue mánager de Colombia en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017.