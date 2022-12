Email it

La continuidad de Oneil Cruz está en el aire después de las declaraciones ofrecidas por el gerente general de los Piratas acerca de una leve lesión del dominicano en la liga invernal.



De acuerdo con el reporte de Justice de los Santos de MLB, Cherington informó ayer que la lesión de tobillo sufrida por Cruz es “relativamente menor” aunque el dominicano sigue con hinchazón en su pie izquierdo.



Además los Piratas comunicaron que tratarán de que Cruz regrese a los Estados Unidos después de las vacaciones navideñas para cerciorarse de lo que está realmente ocurriendo con las molestias en su tobillo izquierdo.



Oneil Cruz se encontraba jugando con los Tigres del Licey en la liga invernal de su país natal, no obstante no ve acción con el equipo azul desde el pasado 15 de diciembre en un encuentro en el que participó como bateador designado ante los Toros del Este, en el que conectó dos imparables en tres turnos al bate. Tampoco ha figurado en la alineación de los dos partidos de postemporada del equipo.



En días recientes el gerente general de los Tigres, Audo Vicente, informó a través del programa dominicano Diamante Deportivo que por un tema de “precaución” Oneil Cruz se mantendría fuera de la alineación azul.



Todo lo anterior indica que al menos por lo que resta del 2022 los Tigres del Licey no contarán con los servicios de Oneil Cruz y su participación en lo que resta del Round Robin estaría en peligro.