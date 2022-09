Email it

Los Toros del Este anunciaron la contratación del inicialista y jardinero John Nogowski, quien estará desde el inicio de la venidera temporada 2021-22.



Nogowski estará en su cuarta temporada en la liga dominicana, primera con el uniforme taurino luego de vestir la chaqueta amarilla de las Águilas Cibaeñas.



En tres temporadas con la franquicia cibaeña, el nativo de la Florida tiene promedio vitalicio de .272 con un OBP de .362 con 5 cuadrangulares y 36 remolcadas en 68 partidos.



Su mejor campaña fue en 2019 cuando bateó .316/.413/.474 con 4 vuelacercas y 22 carreras llevadas al plato.



“Estamos muy entusiasmados de poder contar con Nogowski, un jugador con alta capacidad de embasarse, con poder de extrabase pero sobre todo capaz de llevar carreras al plato”, dijo Raymond Abreu, gerente general taurino.



En ese 2022 el jugador de 29 años ha estado en los circuitos minoritarios de los Bravos y Nacionales, destacándose mayormente con los Rochester Red Wings, sucursal AAA de Washington.



En este equipo batea .291 con un impresionante porcentaje de embasarse de .404, sumando 11 dobles y 2 jonrones con 23 remolcadas en 43 partidos.



Por otra parte, la escuadra con sede en La Romana informó que tendrá un total de 12 partidos de pretemporada, incluyendo nueve de ellos con los equipos de la Liga Dominicana.



Los Toros sostendrán tres partidos en días consecutivos desde el miércoles 28 de este mes con la Academia Nogae Sports Nation, todos a partir de las 11:00 a.m. en el Estadio Francisco Micheli.



El primer juego contra los equipos de la liga será el lunes tres de octubre en el Estadio Cibao contra las Águilas a las 2:00 de la tarde.



Luego, el miércoles cinco de octubre y el jueves seis, los Toros reciben en el Corral a los Tigres del Licey (11:00 AM) y Estrellas Orientales (11:30 AM), respectivamente.