A pesar de la derrota ante Los Mochis de México, el dirigente del equipo criollo dijo que hoy van con más ánimo ante Cuba

República Dominicana (Tigres del Licey) sucumbió ayer ante México (Cañeros de Los Mochis) 5-4 en un partido donde el dirigente José Offerman señaló que el equipo no logró ejecutar en momentos claves durante el primer juego de la Serie del Caribe, celebrado ayer en el Estadio La Rinconada de ciudad Caracas.



“La ofensiva estuvo bien, simplemente no se pudo ejecutar un out en un momento clave y eso afectó el que pudiéramos conseguir la victoria”, señaló Offerman tras el encuentro. Con sendos dobletes de Reynaldo Rodríguez e Irving López en el octavo capítulo, los Cañeros debutaron victoria ante los grandes favoritos de Dominicana.



“Seguimos adelante, no hemos hecho nada, seguimos avanzando y mañana es otro día. No vinimos a inventar nada, sino jugar consistente y ganamos o perdamos, estoy orgulloso de ser su mánager”, dijo José Moreno, dirigente de la novena mexicana. El colombiano Rodríguez, Jugador Más Valioso del pasado clásico caribeño celebrado en Santo Domingo, fue el hombre grande por los mexicanos al batear de 4-2 con dos carreras impulsadas.



La primera carrera del encuentro llegó gracias al imparable histórico de Ramón Hernández, que pudo anotar gracias a un rodado al cuadro de Kelvin Gutiérrez. El máscara Webster Rivas disparó un doblete que impulsó a Mel Rojas Jr.



En la cuarta entrada los mexicanos se hicieron sentir con un doble de Justin Emmanuel Dean que trajo a la goma a José Alejandro Cardona.



Los Tigres del Licey aumentaron la ventaja en el sexto capítulo en las piernas de Yamaico Navarro pero los Cañeros volvieron a recortar la ventaja y poner el partido 4-2 en el séptimo capítulo ante Valdés con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo de Reynaldo Rodríguez. Los Cañeros de Los Mochis tuvieron el momento clave del encuentro con tres carreras en el octavo episodio con dobles impulsadores del colombiano Rodríguez y López.



La victoria fue para el relevista Rafael Córdova que lanzó una entrada en blanco con un ponche mientras que Fernando Abad cargó con la derrota al ser el responsable de las tres carreras decisivas de los contrarios en solo dos tercios de entrada de labor. El próximo partido de Dominicana será ante Cuba a las 2:30 de la tarde de hoy, mientras que los mexicanos enfrentarán a Curazao a las 6:00 p.m. en La Rinconada.