El gerente entró a la cueva de las Águilas a bajar la marea tras el disgusto creado por la canción que sonó en el Quisqueya

Como un acto de “mal gusto” fue calificada la acción contra Orlando Calixte la noche del pasado miércoles mientras el jugador de las Águilas Cibaeñas agotaba su último turno al bate ante el Licey y a la par se escuchaba por las bocinas internas del Estadio Quisqueya el tema “Palito de Coco” del cantante de origen haitiano Rumai.



“Fue desagradable lo sucedido con Calixte”, dijo Ángel Ovalles, gerente general de las Águilas, al programa radial Mañana Deportiva, que se difunde de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. “Es condenable y además de mal gusto para el dugout de las Águilas. Es extraño escuchar que cuando un bateador contrario va a la caja a agotar un turno le pongan una música. Sentí la reacción del dugout nuestro. Tuve que calmarlos a todos en ese momento porque se armó una pequeña revuelta, todos sus compañeros estaban molestos. Lo sintieron como bullying”, agregó.



Ovalles manifestó que en estos tiempos situaciones como la sucedida con Calixte no pueden ser “toleradas”, y espera que la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) investigue el hecho.



“Yo espero que eso se quede en el pasado. No podemos estar tolerando en estos tiempos lo que se llama racismo. Si fue con esa intención lo condeno. Orlando nunca ha negado su doble nacionalidad domínico-haitiana. Siempre ha sido claro con eso”, dijo el ejecutivo amarillo.



Hizo un llamado a la cordialidad entre ambos equipos, porque a su juicio “casos como este y otros se han estado tornando un tanto agresivos”.



De su lado, el presidente de las Águilas, Víctor García Sued, señaló que en lo sucedido con Calixte es la Lidom la que debe tomar ls medida de rigor.



“Hay emociones que te llevan a cometer errores. Nosotros los perdonamos y esperamos que la fanaticada de las Águilas comprenda y se una apoyando a Orlando Calixte. Entiendo que es la Lidom la que debe fijar una posición al respecto” , dijo el alto ejecutivo. El próximo partido entre los Tigres y las Águilas será el viernes 18 del presente mes en el Estadio Cibao.



Licey se disculpa



Anoche, mediante un breve comunicado, los Tigres lamentaron lo ocurrido con Calixte. “Nuestra institución no se caracteriza por divulgar mensajes de odio, racismo ni discriminación a cualquier nacionalidad, ni orientación sexual. Desde entonces, hemos estado coordinando con nuestro personal técnico para que no se vuelva a producir lo ocurrido”, expresa el comunicado.



Posición de Fenapepro



La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) rechazó de manera enérgica el acto de “racismo y xenofobia” dirigido en contra de Calixte. La entidad manifestó, a través de una comunicación, que este tipo de comportamiento, calificado de “lamentable y desafortunado”, no puede tener espacio ni en el béisbol ni en la sociedad en general.



“Fenapepro expresa todo su apoyo a Orlando Calixte, un pelotero comprometido, que vive y siente el juego con respeto y deportividad. El béisbol, como deporte de todos los dominicanos, está llamado a ser un ejemplo de transmisión de valores y sana convivencia”, dice el comunicado.



La Federación señala estar confiada en que la Lidom, a través de sus organismos competentes, realizará las investigaciones de lugar con el objetivo de sancionar a los responsables y que este tipo de expresiones no vuelvan a suceder.