Federales de Chiriquí y Criollos de Caguas se impusieron en la jornada de ayer para colocar sus récords en 3-0

Los Federales de Chiriquí de Panamá se colocaron ayer a un paso de asegurar su lugar en las semifinales de la Serie del Caribe tras conseguir su tercera victoria consecutiva al vencer 6-3 a los Gigantes de Rivas de Nicaragua, que por el contrario han perdido sus primeros tres compromisos y están casi eliminados de la competencia.



Heitor Tokar lanzó seis entradas en blanco, permitiendo apenas cuatro imparables para llevarse la victoria. Ronald Medrano fue el derrotado tras permitir una carrera en su labor de cuatro entradas y un tercio para Nicaragua.



Allen Córdoba bateó de 5-3, incluyendo un triple con las bases llenas que remolcó tres carreras en el sexto episodio. Iván Herrera y Rubén Tejada colaboraron también a la ofensiva de los panameños con sendos sencillos remolcadores de una carrera.



“Vamos a seguir partido a partido, tenemos un buen paso pero no hemos terminado, este torneo no es fácil, todos los equipos son buenos. Sabemos que no somos los favoritos, pero somos un equipo aguerrido, tengo mucha confianza en mis jugadores y creo que están preparados para todo”, expresó el dirigente del equipo Federales José Mayorga.



A Nicaragua aún le restan tres juegos en su calendario y aunque no están matemáticamente eliminados, su situación es crítica.



Puerto Rico superó a Venezuela



Criollos de Caguas hizo carreras en cinco de las nueve oportunidades para superar 6 por 2 superó a Tiburones de La Guaira, y de paso le rompió el invicto en el segundo partido de la cuarta jornada de la Serie del Caribe Miami 2024.



Ante una concurrencia de 32,092 fanáticos, la mayor para un segundo turno en la Serie, los boricuas llegaron a 3 victorias y de paso ascendieron al subliderazgo de la tabla de posiciones, sólo por detrás de Panamá que hoy llegó a 3 éxitos sin reveses. Entre tanto Venezuela aparece tercero junto a Dominicana con 2-1.



La victoria se la acreditó el relevista Danny Wirchansky (1-0), el bahamés Chávez Fernander (2) quien trabajó durante 3 entradas, sin carreras, 1 hit y 3 ponches se anotó el salvamento y la derrota fue a la cuenta del veterano brasileño Thiago Da Silva (0-1), abridor del partido.



Cartelera de hoy



La jornada de hoy arranca, en el LoanDepot Park, a las 11:30 de la mañana con partido entre Nicaragua y Curazao, para continuar, a las 4:30 de la tarde con choque Venezuela contra México y cerrar la cartelera con enfrentamiento entre Puerto Rico y Panamá a las 9:30 de la noche. La República Dominicana descansa en el día de hoy.