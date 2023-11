Quebró un empate a cinco carreras en el cierre de la octava entrada; las Estrellas doblegan 7-6 a los Toros del Este

Carlos Peguero conectó un cuadrangular solitario que rompió un empate a cinco carreras en el octavo episodio y los Gigantes del Cibao derrotaron 6-5 a las Águilas Cibaeñas en un encuentro escenificado la noche de este lunes en el Estadio Julián Javier.



Los Gigantes obtuvieron su triunfo 18 contra 11 derrotas, afincados en el primer lugar de la justa dedicada a la cronista deportiva, Onfalia Morillo. De su lado, las Águilas vieron descender su registro a 10-17, a dos juegos y medio del cuarto y último puesto clasificatorio.



La victoria se la llevó el rol de relevo Reymín Guduán (3-0) que lanzó una entrada y un tercio entre los episodios ocho y nueve, la derrota fue para Mike Morin (0-1) que permitió el tetrabases decisivo.



Luego de que los Gigantes anotaron cinco carreras en la primera entrada, el pitcheo de relevo de las Águilas lanzó seis ceros sucesivos y permitió que la ofensiva amarilla paulatinamente se acercara en el marcador hasta que un sencillo productor de Carlos Paulino empató el marcador a cinco en el octavo episodio, no obstante, Peguero se encargó de poner arriba nuevamente y de manera definitiva a los dueños de casa.



Por los nordestanos abrió el colombiano Luis Patiño. El iniciador amarillo, Dinelson Lamet, tuvo su salida más corta del campeonato tras solo realizar un out, permitió cinco carreras, con tres hits, dio dos transferencias y no ponchó.



Los Gigantes iniciaron su embestida anotando cinco veces en la primera entrada contra el abridor Lamet.



Victoria de las Estrellas



En San Pedro de Macorís, las Estrellas dejaron en el terreno a los Toros del Este en partido que se extendió a diez entradas. Jhonkensy Noel conectó dos cuadrangulares por los Orientales, cuya victoria les permite a las Estrellas sacarle un juego de ventaja a los Tigres del Licey, equipo último que ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones.



Con el corredor fantasma en la segunda base (Jhonkensy Noel), Jonathan Araúz pegó sencillo al jardín central para dejar en el terreno a los Toros. La victoria fue para Jefry Yan (1-0) y el revés recayó en Vidal Nuno (0-1).



Fue la sexta victoria por una carrera para las Estrellas.