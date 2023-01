Luego de ser el protagonista del hit que colocó a los Tigres del Licey en la Serie del Caribe, el jardinero Mel Rojas Jr. rebosa de optimismo para ese compromiso a la vez que resalta lo bien acompañado que se siente.



“Es bueno estar rodeado de tantos líderes. Solo hay que seguirles los pasos ya que son un buen modelo a seguir”, dijo al ser abordado luego de una jornada de prácticas del ahora equipo nacional en el Estadio Quisqueya, en un documento que envió a los medios el equipo de prensa de los azules.



La tropa seguirá hoy con sus entrenamientos de cara a la Serie del Caribe.



Y es que la escuadra cuenta en sus filas con jugadores de la experiencia y capacidad del capitán azul, Emilio Bonifacio y los refuerzos estrellistas Junior Lake y Robinson Canó.



“Vamos a quedar invictos. Tenemos muy buena química, estamos positivos y unidos. Talento hay de sobra, solo hay que hacer el trabajo”, añadió Rojas Jr. quien estará en su segunda experiencia en el clásico caribeño.



Resaltó su relación con Canó a quien definió como “un hermano mayor”, alguien que siempre está dispuesto a aconsejarle y de quien se puede aprender también observándolo en el terreno.



“Daremos todo en el terreno ya que ahora no se trata del Licey si no del equipo dominicano”, agregó cuando mencionó que van dispuestos a conquistar el título caribeño número 11 para el equipo azul y el 22 en sentido general para la República Dominicana.



Rojas Jr., con un sencillo remolcador en la parte baja de la entrada 10, fue el responsable de la victoria 2-1 sobre las Estrellas Orientales en el quinto partido de la serie final que ganaron los Tigres con foja de 4-1, dando al Licey su corona 23 desde 1951. “Hay días que me levanto y no pienso en eso, pero en las redes sociales me lo recuerdan y me vuelve a subir la adrenalina. Creo que es un sentimiento que me va a durar para toda la vida”, dijo.