Spencer Steer pegó un jonrón de tres carreras para ayudar a los Rojos de Cincinnati a vencer por 6-3 ayer a los Marineros de Seattle en un duelo de contendientes interliga a la postemporada.



Los Rojos comenzaron el día empatados con otros tres equipos por el tercer comodín de la Liga Nacional. Y los Marineros, que lideran la División Oeste de la Liga Americana tienen foja de 39-18 desde el primero de julio para la mejor marca de las Grandes Ligas en ese lapso. El dominicano Julio Rodríguez y Mike Ford pegaron jonrones solitarios por Seattle.



Debido a su rotación de lanzadores fue golpeada por el COVID-19 y las lesiones, los Rojos contaron con siete pitchers el lunes. Lucas Sims (5-3) consiguió el último out en la séptima para llevarse la victoria e Ian Gibaut tuvo el último out de la novena para su segundo salvamento.



Boston detiene racha



Triston Casas pegó un jonrón y empujó cuatro carreras, Brayan Bello lidera al equipo con su 11ma victoria y los Medias Rojas de Boston pusieron fin a la racha de 13 derrotas en el Tropicana Field al superar por 7-3 a los Rays de Tampa Bay.



La racha de Boston en el domo inició el 23 de abril del 2022. Wilyer Abreu bateó un doble para iniciar la sexta antes de que Justin Turner recibiera un boleto con un out y con lo que llegó a su fin el día para Aaron Civale. Chris Devenski (3-4) ingresó y permitió el disparo de tres carreras de Casas que puso arriba a los Medias Rojas 4-3. Bello (11-8) permitió tres anotaciones, todas en la primera entrada, así como cinco imparables en seis episodios.



Minnesota masacró a Cleveland



El dominicano Jorge Polanco aportó con su jonrón 12 de la temporada a la victoria de los Mellizos de Minnesota 20-6 ante los Guardianes de Cleveland. José Ramírez pegó su quinto triple de la campaña para los Guardianes.