Por primera vez desde la temporada recortada por COVID de Grandes Ligas en 2020, el jardinero central titular y capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, estará jugando béisbol de verano.



Bonifacio fue presentado por los Toros de Tijuana como uno de sus refuerzos. Será la primera ocasión en la carrera de Bonifacio que jugará en México, a pesar de tener cerca más de 20 años como pelotero profesional activo.



Bonifacio, quien durante su carrera de 12 años en MLB jugó junto a Diamondbacks de Arizona, Nacionales de Washington, Marlins de la Florida (Marlins de Miami hoy en día), Azulejos de Toronto, Reales de Kansas City, Cachorros de Chicago, Bravos de Atlanta y Medias Blancas de Chicago, ha pasado las últimas 17 campañas jugando para Tigres en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), equipo con el cual ha ganado cinco campeonatos y ha representado en cuatro Series del Caribe distintas, y ganó su más reciente como parte del Licey que viajó a Venezuela en 2023.



“Para mí es un placer llegar a un equipo como los Toros de Tijuana, con tanta tradición y como ya todos saben aquí, el compromiso con este equipo es porque yo soy un ganador, así me considero, esa es la meta este año”, comenzó diciendo Bonifacio durante su presentación.



Bonifacio decidió no entrar en detalles sobre la negociación que hizo con Toros, indicó que las conversaciones se realizaron en privado y que no consultó con muchas personas, para evitar que se filtrara información que pudiese afectar las referidas negociaciones.



Sin embargo, apuntó a que es un seguidor de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y que ha escuchado a varios de sus compañeros que militan en equipos de ese circuito alabarlo, lo cual sirvió como motivante. Sobre las razones que lo llevaron a firmar con los Toros de Tijuana e ir a jugar a México por primera vez en su carrera, Bonifacio detalló que el plan que tiene el equipo para la próxima temporada le atrajo.