Los restos del veterano comunidador son velados en la funeraria Blandino de Santiago. Será sepultado esta tarde

“Hola República Dominicana y el mundo”. Con esta frase José Arismendy López Quintero (Mendy López) daba inicio a la narración de los partidos de sus amadas Águilas Cibaeñas.



Esa bienvenida ya no será escuchada, pero sí quedará plasmada en el recuerdo de toda una legión beisbolera que disfrutaba de su gran estilo de narrar. “Yo quisiera seguirlo diciendo toda la vida, pero eso solo lo sabe Dios”.



Ayer, el veterano comunicador falleció tras estar ingresado en un centro médico de Santiago debido a problemas cerebrovasculares.



Con él se van frases que calaron en el gusto de la afición aguilucha como “Liiiiindo”, “Le tiró a una que venía chorreando veneno” o “Se le terminó el camino”, entre otras.



“Durante décadas, su voz y estilo fueron parte esencial de nuestro equipo. Narró con pasión, calidad inigualable y un profesionalismo que lo hizo grande entre los grandes. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío en la fanaticada”, expresó el presidente de las Águilas, Víctor García Sued.



Su característica y reconocida voz, sobre todo en la radio, se hizo popular desde 1975 en República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, México, Venezuela y otras naciones. Su capacidad y conocimiento del béisbol lo convirtieron en un narrador excepcional, con una definición del juego única que sumergía a sus oyentes en la acción como nadie más podía hacerlo.



“Hoy el béisbol pierde una de sus voces más icónicas, y con su partida se va un pedazo de nuestra historia aguilucha. Viejo, nos regalaste momentos inolvidables, hiciste de cada juego una emoción única y nos enseñaste a vivir el béisbol con pasión. Tu estilo, tu energía y tu amor por este deporte marcaron a generaciones, dejando un legado que será difícil de igualar. No solo los aguiluchos, sino todos los que disfrutamos del béisbol. Te recordaremos siempre con admiración y gratitud. Nos quedamos con tu voz, con esas narraciones que nos hicieron vibrar y con el cariño que supiste ganarte en cada transmisión. Descansa en paz Mendy. Mis más sinceras condolencias a la familia López. No unimos a su dolor”, escribió el exreceptor Tony Peña.



Sus honras fúnebres se llevan a cabo en la funeraria Blandino de la avenida 30 de Marzo de Santiago, mientras que su sepelio está programado para las dos de la tarde de hoy.



“Hoy el béisbol dominicano está de luto. Se nos va un maestro de la narración, un apasionado del juego, un hombre que supo convertir cada partido en una historia vibrante para los fanáticos”, declaró Vitelio Mejía, presidente de Lidom.



Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Toros del Este, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao también dieron muestras de pesar por el fallecimiento de Don Mendy, padre de Mendy López Jr. Con Estrellas y Escogido narró encuentros.