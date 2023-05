Con su triunfo, el equipo naranja mantiene su invicto y el liderato en la clasificación del torneo de la LDF 2023

La lluvia cayó sobre el césped artificial de forma copiosa y constante, pero eso no impidió la presencia del “señor gol” para que Cibao FC volviera a vencer al Club Atlético Pantoja, partido que terminó 2-1 en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago.



Los tricampeones han derrotado a sus archirrivales de Pantoja en los dos partidos de la vuelta regular de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2023). Los ganadores contaron con goles de Oscar Florencio (minuto 31) y del colombiano Juan David Díaz (51).



Con el resultado, Cibao FC sumó tres puntos y ahora totaliza 23 en la primera posición y se mantiene invicto con siete victorias y dos empates después de nueve fechas. Pantoja no sumó puntos y continúa con 10 unidades, producto de dos triunfos, tres derrotas y cuatro empates.



Se jugaba el minuto 25 cuando los visitantes se pusieron delante en el marcador con un gol de su estelar Ronaldo “La Chivita” Vásquez. Pero, los dueños de casa no esperarían mucho para nivelar la pizarra. Fue al minuto 31 cuando Oscar Florencio recibió un balón frente a la portería de Mario Marte y con la cabeza lo envió hasta el fondo de la red para el 1-1.



Los árbitros agregaron dos minutos a los 45, pero no hubo variación y se fueron al descanso con el marcador parejo para trazar las nuevas estrategias. En el tiempo complementario apareció el goleador del Cibao FC, el colombiano Juan David Díaz y cuando el reloj marcaba el minuto 51, anotó el 2-1 para los locales.



El Cibao FC comenzó a cambiar en el minuto 73, cuando entraron Lucas Bretón y Lean Torres y salieron Edwarlyn Reyes y el resentido por golpe recibido Jean Carlos López. El árbitro agregó ocho minutos a los 90 y el director técnico Gabriel Martínez Poch puso en cancha a Jonatan Benedetti por Erick Japa. Luego puso al cuidado del arco naranja a su capitán Miguel Lloyd.



Atlántico FC sigue fuerte



Atlántico FC derrotó tres goles por cero a Atlético Vega Real. La acción del primer gol de Atlántico fue una joya, una sucesión de pases en amplitud y profundidad ilustró una de las jugadas más vistosas hasta ahora de la temporada.



En esa cruzada, una vez más tuvo de protagonista al colombiano Óscar Leonardo Becerra, quien participó de la construcción y luego en la definición.



Para el mediocampista de Atlántico fue el séptimo gol de la zafra.



Desde ese momento, la obligación de los locales lo llevó a buscar el empate. Pero la suerte no estuvo con ellos, Alan Aciar estrelló un remate de cabeza el palo tras un tiro de esquina. En el rebote, el volante Uruguayo Cristhian Olivera tampoco pudo marcar al rematar desviado. A cinco minutos del descanso, una vez más Aciar protagonizó una acción de cabeza, pero en la segunda oportunidad Eliader Dorlus remató potente pero elevado.



En la etapa complementaria, Atlántico aceleró y marcó mucha diferencia. Becerra, con un lujo puso el segundo del día, el colombiano de taco adornó la tarde y su octavo gol de la temporada.

Para cerrar la buena tarde puertoplateña, Darly Batista agregó el tercero con linda definición dentro del área.



Con este resultado, Atlántico asume la tercera plaza de la clasificación en solitario con 17 unidades.

Sigue la racha para Moca FC



Moca FC derrotó en su casa a O&M FC 2-0 para su tercera victoria en línea. Todo el partido tuvo muy parejo y una acción a balón parado cambió el rumbo. Y es que el defensor central Kelvin Durán, con cabezazo soberbio, puso arriba a su equipo justo cuando se jugaba la fracción 56. Desde el gol, lo omeyanos quisieron ir hacia adelante pero se toparon con un buen funcionamiento defensivo aurinegro.



Sobre el tiempo agregado, Moca sentenció el partido. Una corrida del colombiano Sebastián Valencia marcó el gol del seguro. Con este lauro, Moca asume en solitario la segunda casilla de la clasificación con 18 puntos.



Jarabacoa superó a San Cristóbal



Jarabacoa recobró el camino y por segunda fecha consigue una victoria, esta vez 3-1 ante Atlético San Cristóbal en partido celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal. En la primera mitad, llegaron tres goles. Un primero al minuto ocho por parte del colombiano Hilario Mena, mientras que el volante y capitán de los de la montaña, Kelvin Martínez rubricó a los 16.



En tanto, el capitán de San Cristóbal, Samil de La Rosa, descontó al minuto 31 tras patear una pena máxima.



Ya en la segunda parte, Jarabacoa siguió en la búsqueda, y fue por intermedio del mediocampista Julio Fernández que coronó la tercera conquista verde justo cuando se jugaba el minuto 56.



Con este resultado los de la montaña suman ya nueve puntos y ya pelean los puestos de la clasificación.