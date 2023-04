Barcelona no pudo romper el cero en su visita al Getafe y sumó su segundo empate al hilo en LaLiga, certamen en el que le saca 11 puntos a su inmediato perseguidor, Real Madrid.



Sin otras competencias en el horizonte, tras la goleada del el equipo Merengue por las semifinales de la Copa del Rey, el equipo de Xavi Hernández tiene un claro objetivo: obtener el título liguero, algo que no sucede desde 2018/19.



El empate sin goles ante Girona en el Camp Nou del lunes no había significado un problema para los azulgranas en la clasificación, ya que dos días el Real Madrid tropezó en casa frente al Villarreal.



El Barça volvió a igualar y ahora su ventaja es de 11 puntos (73 contra 62). La victoria en casa ante el rival de toda la vida en la fecha 26 le dio tranquilidad, pero el partido de riesgo del próximo fin de semana (vs. un enrachado Atlético de Madrid, que si gana hoy llega a 60 unidades) le pone un interrogante a la marcada superioridad de los pupilos de Xavi en el campeonato.