Juan Soto iguala marca legendaria de Paul O’Neil

El jardinero dominicano Juan Soto anotó una carrera y produjo una más en la victoria de los Yankees de Nueva York 3-2 contra los Miami Marlins. Cabe destacar que tras su destacada labor en el juego, el jugador estrella logró alcanzar un récord de todos los tiempos que estaba en manos de la leyenda de Nueva York.

Juan Soto se convirtió en el tercer pelotero de Yankees con al menos 15 hits, 10 bases por bolas y 10 carreras impulsadas en los primeros 12 juegos de una temporada regular de las Grandes Ligas. El primer jugador en lograr esa marca fue: Paul O’Neill (1994).

La incorporación del jardinero a los Yankees de Nueva York sin duda ha fortalecido al equipo y lo han convertido en un club sólido para alcanzar la tan ansiada Serie Mundial, la cual no han logrado ganar desde la temporada 2009.

