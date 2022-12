¿Podría RD tener su propio equipo en la NBA?

Las actividades de expansión de la NBA fuera del territorio estadounidense lograron en Latinoamérica un punto de consolidación en 2022, siendo México el epicentro. En ese país ya se juegan duelos de temporada regular, como el escenificado el 17 de diciembre en la Arena CDMX entre Miami Heat y San Antonio Spurs, con victoria de los primeros. Además, hace un mes, debutó el equipo de los Capitanes de Ciudad de México en la NBA G League. Una liga que busca el desarrollo de los jóvenes talentos.

Esta creciente relación -que se comenzó a forjar en 1992 con partidos de pretemporada, vale decir- llevó al comisionado de la NBA, Adam Silver, a pensar más allá. Durante una conferencia de prensa previa a ese partido en la Arena CDMX, el máximo responsable del sistema de franquicias de la NBA ya no solo habla de jugar ciertos partido en México. Ahora habla de que ese país tenga su propio equipo NBA, perfilando a los Capitanes como ese posible equipo.

Adam Silver says Mexico City is “doing everything necessary” to be considered for an NBA expansion team. pic.twitter.com/iAjuqkflsh