Nancy está en la selección nacional desde 2001, mientras que Luis se enamoró de la disciplina en el 2003

Nancy Peña y Luis Objío son los capitanes de las selecciones nacionales balonmano que buscan desde el pasado domingo la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.



Peña ha estado desde siempre en la selección nacional de balonmano y no es una exageración. La capitana del equipo femenino fue parte del primer equipo criollo en 2001 y desde entonces se mantiene en el mismo. Objío llegó en el año 2013 y hoy es una piedra angular del equipo masculino.



Son viejos robles que ya hacen pininos como directiva en el caso de Nancy, mientras que Luis entrena categorías menores. “Entre atender a mis tres hijos, fungir en la directiva de la federación y mantenerme en el alto nivel deportivo mis días son ajetreados, pero con organización y disciplina afronto el reto y los resultados fluyen”, explica la veterana que empezó en el balonmano como una niña a finales de la década de 1990, cuando la federación se organizaba.



Objío llegó al balonmano como un niño curioso de San Domingo Este, en los días del empuje deportivo provocado por los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. “Empecé asistiendo como público en 2003 y estuve en los Juegos Nacionales de Monte Plata en 2006, este deporte me puso curioso hasta atraparme. Ahora, estoy entrenando equipos de categorías menores y la experiencia me gusta”, asegura.



Tanto Peña como Objío se desempeñan como extremos. “Nancy es mi jugadora favorita. Quizás sea porque jugamos la misma posición, pero disfruto verla en la cancha”, afirma Luis.



La responsabilidad de capitanear a sus compañeros es un privilegio para ambos y cada uno enfoca el trabajo previo en su estilo. “Antes de cada evento siempre me reúno con mis jugadoras, sin entrenadores, y conversamos todo lo que necesitamos para ganar. Decimos todo en esa reunión para saber qué hacer”, apunta Nancy.



Luis se enfoca más en aconsejar a los nóveles. “Trabajo más con los jóvenes, los llamo aparte y le digo lo que estoy viendo sobre su trabajo en los entrenamientos. A veces hay que motivar a trabajar extra en el gimnasio o en la cancha, según la necesidad.



Nancy contempla el retiro, pero el cuerpo sigue fuerte. Los 21 años de Nancy Peña como selección dominicana la colocan en un círculo exclusivo de atletas dominicanos con dos décadas vistiendo el uniforme dominicano. La campeona de Barranquilla 2018 bromea con el retiro.



“He tratado de retirarme pero no me dejan. Ni los entrenadores ni el presidente me permiten retirarme”, señala la destacada atleta.

La selección criolla venció ayer a Puerto Rico

El equipo dominicano debutó con triunfo 30 goles por 24 ante Puerto Rico en el cierre ayer de la primera jornada de la rama masculina del clasificatorio de balonmano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El seleccionado quisqueyano mantuvo un dominio total desde que se fue al frente en el primer tiempo 2-1 después de tres minutos de juego, en los que Puerto Rico estuvo arriba 1-0. Por los ganadores (1-0), Luis Objío anotó seis goles; Jorge Luis Manzanillo tuvo cinco y Jorge Soto aportó cuatro. Por Puerto Rico (0-1), Javier Rodríguez y José Ceballos marcaron cinco goles cada uno.