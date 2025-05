En una decisión histórica y radical, el comisionado de béisbol Rob Manfred eliminó ayer a Pete Rose, ‘Shoeless’ Joe Jackson y otros jugadores fallecidos de la lista de inelegibles permanentes de Major League Baseball (MLB).



El rey de los hits de todos los tiempos y Jackson, ambos parias del béisbol durante mucho tiempo por causa de apuestas en el juego (algo considerado por MLB como el pecado mortal de este deporte), ahora son presumiblemente elegibles para ser incluidos en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.



Manfred dictaminó que el castigo de MLB a las personas inhabilitadas finaliza con su muerte.

“Obviamente, una persona que ya no está entre nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del juego”, escribió Manfred en una carta al abogado Jeffrey M. Lenkov, quien solicitó la eliminación de Rose de la lista el 8 de enero. “Además, es difícil concebir una sanción que tenga un efecto más disuasorio que una que dure toda la vida sin posibilidad de indulto”.



“Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que la inelegibilidad permanente finaliza con el fallecimiento de la persona sancionada, y el Sr. Rose será eliminado de la lista de inelegibles permanentes”.



La decisión de Manfred pone fin a la sanción que Rose aceptó del entonces comisionado A. Bartlett Giamatti en agosto de 1989, tras una investigación de la MLB que determinó que el 17 veces All-Star había apostado en partidos mientras dirigía los Cincinnati Reds.



Las candidaturas de Rose y Jackson serán decididas presumiblemente por el Comité de la Era Clásica del Béisbol, compuesto por 16 miembros, que evalúa a los jugadores cuya carrera terminó hace más de 15 años. El comité no tiene previsto reunirse de nuevo hasta diciembre de 2027. Rose y Jackson necesitarían 12 de los 16 votos para ser admitidos.